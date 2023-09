Pressekonferenz Haiminger Markttage am 28.9.

Haiminger Markttage 2023: Einladung zur Pressekonferenz

Am 14. und 21. Oktober 2023 verwandelt sich die Oberländer Obstbaugemeinde Haiming bereits zum 36. Mal in eine Flanier- und Genussmeile, entlang derer saisonale Produkte und Schmankerln aus der Region präsentiert werden.

Zum Auftakt der diesjährigen Haiminger Markttage findet am Donnerstag, 28. September, ein Pressegespräch statt, zu dem wir Sie herzlich einladen. Traditionell wird dieser Termin bei einem der ausgezeichneten Partnerbetriebe abgehalten. Heuer dürfen wir Sie am Christl’s Hof in Haiming begrüßen.

Die Veranstalter:innen und langjährigen Partner:innen informieren über das Programm der 36. Haiminger Markttage. Die anwesenden Obst- und Gemüsebauern berichten zudem über den Verlauf der heurigen Ernte und die klimabedingten Herausforderungen für die heimische Landwirtschaft.

Was: Pressekonferenz Haiminger Markttage 2023

Wann: Donnerstag, 28. September 2023, 10 Uhr

Wo: Christl’s Hof, Kreuzstraße 16, 6425 Haiming

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Rudolf Wammes, Obmann Haiminger Markttage

Alexandra Harrasser, Geschäftsführerin Obstlager Haiming

Christian Kopp, Bio-Gemüsebauer, Christl’s Hof

Raphael Kuen, Lebensraum Manager, Ötztal Tourismus

Christian Jais, Vorstand Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung

Andreas Walcher, PR & Marktkommunikation, ÖBB-Personenverkehr AG

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter michaela.plattner@agentur-polak.at.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Verein Haiminger Markttage

Alexandra Harrasser

Brunnenweg 5

A-6425 Haiming

T +43 664 3731 888

info@haiminger-markttage.at



MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 66712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at