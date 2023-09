Am 30.9. steigt die Pappboot Extreme Challenge in der AREA 47

Feuchtfröhliches Pappboot-Spektakel am 30.9. in der AREA 47

Zum Saisonfinale lädt die AREA 47 zum DIY-Pappbootbauen ein und vergibt den Titel als „Pappboot Extreme Champion of the Universe“. Gefragt von den Teams und deren schwimmenden Gefährten sind Kreativität, Wasser- und Actiontauglichkeit. Fans erwartet bei freiem Eintritt ein spannendes Papp-Spektakel in der Water AREA.

Am Samstag, den 30. September ist es den begeisterten BootsbauerInnen erneut möglich, mit ihren Konstruktionen in der AREA 47, um den Sieg zu paddeln. Zuerst stellen die TeilnehmerInnen ihre maritimen Ingenieursfähigkeiten unter Beweis. Zur Verfügung stehen Karton und Klebeband als wichtigste Materialien. Diese werden auf jedes Team gerecht verteilt. Plastikflaschen sorgen für den notwendigen Auftrieb, der in Windeseile gebauten Schwimmkörper und selbst mitgebrachtes Dekomaterial wie eine aufblasbare Galionsfigur verleihen den passenden Stylefaktor. Auch beim Paddeln ist Teamfähigkeit angesagt: Kein Captain sticht allein in See. Jedes Boot braucht Platz für zwei MatrosInnen.

Fliegende Pappboote

Um den begehrten Titel „Pappboot Extreme Champion of the Universe“ zu erlangen, gilt es zwei Challenges zu bewältigen. Die Jury vergibt Style-Noten für die individuellen Kreationen. Anschließend geht es im Massenstart eine Runde durch die Water AREA. Wer als erstes die Ziellinie überquert, erhält die volle Punkteanzahl. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass zumindest ein Teammitglied trocken dort ankommt. In Runde zwei des sportlichen Funbewerbs wird’s extrem, denn die Gefährte demonstrieren zur Freude des Publikums ihre Flugtauglichkeit. Von der 17 m hohen Water Ramp düsen die AbenteurerInnen mit Vollspeed hinunter. Ein Platz am Siegerpodest winkt jenen Teams, die in den Kategorien Höhe, Style und Weite überzeugen.

Mit Bad Taste ins River Haus Bar & Grill

Zum krönenden Abschluss der Outdoor-Saison erwartet TeilnehmerInnen und Fans ein kultiges Spektakel. Der Eintritt in die Water AREA ist am Eventtag frei. Gefeiert wird anschließend bei der Bad Taste-Party im River Haus Bar & Grill. Vor Ort sind keine Team-Nachmeldungen für die Pappboot Extreme Challenge mehr möglich. Für PappbootmatrosInnen bietet das Dirty Final Package die beste Möglichkeit, den Sommer zu verabschieden.



Hier geht´s zum Package und weiteren Infos: www.area47.at

Pappboot Extreme Challenge 2023

Samstag, 30. September 2023 – Water AREA, AREA 47



• 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr – Bau der Pappboote

• ab 14 Uhr – DJ-Sound und Präsentation der Kreationen

• 14.45 Uhr - Start Qualifikationsrunde

• 16.00 Uhr – Finale auf der Water Ramp & anschließende Siegerehrung

• ab 22 Uhr – Bad Taste-Party im River Haus Bar & Grill



Über die AREA 47

Seit der Eröffnung im Jahr 2010 begeistert Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark mit einer ständig wachsenden Zahl an Trendsportarten. Mittlerweile stehen rund 40 verschiedene Aktivitäten im einzigartigen Setting des 9,5 Hektar großen Areals zur Auswahl. Die Innovationskraft der AREA 47 wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, etwa dem Tirol Touristica-Award, dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich oder dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus. International und national renommierte Brands wie adidas Terrex, GoPro und Stiegl zählen zu den Partnern der AREA 47.

