Pressemitteilung Landesverband Hospiz NÖ: Vorsorgeplanung für den Herbst des Lebens

PRESSEMITTEILUNG Vorsorgeplanung für den Herbst des Lebens Mödling, 21. September 2023 - Für gesunde Menschen ist es selbstverständlich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, doch ein schwerer Unfall oder eine ernsthafte Erkrankung können die Situation von heute auf morgen entscheidend verändern. Dann ist es oft nicht mehr möglich, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Der Landesverband Hospiz NÖ erklärt, wie man sich mit einer verbindlichen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht für den Notfall wappnen kann.

viele Menschen haben Hemmungen, sich mit Themen wie Tod und Pflegebedürftigkeit auseinanderzusetzen. Vorsorgeplanung ist allerdings ein wichtiger Schritt, um in schwierigen Lebensphasen Autonomie zu bewahren. Es geht darum, rechtzeitig sicherzustellen, dass im Falle des Falles, wenn man nicht mehr für sich entscheiden kann, wie etwa bei sehr fortgeschrittener Demenz, Wünsche und Interessen in medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten respektiert werden.

„Durch klare schriftliche Anweisungen in Form einer verbindlichen Patientenverfügung und/oder einer Vorsorgevollmacht, unterstützt man Angehörige, wenn sie für den betroffenen Menschen schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen, weil dieser Mensch nicht mehr entscheidungsfähig ist“, erklären die beiden Geschäftsführerinnen des Landesverband Hospiz NÖ, Sonja Thalinger, MSc und Petra Kozisnik, BSc. Ohne spezielle Vollmachten oder Verfügungen haben weder Angehörige noch Freunde automatisch das Recht, in Vertretung zu handeln. Daher ist es ratsam, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass die Dokumente den geltenden Gesetzen entsprechen und bei Bedarf zur Einsicht zur Verfügung stehen.

Laut einer repräsentativen Studie der Österreichischen Notariatskammer aus dem Jahr 2021, machen sich 54 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher Gedanken über das Thema Vorsorge. Allerdings haben nur acht Prozent eine Patientenverfügung und nur rund vier Prozent eine Vorsorgevollmacht errichtet.

Sinn und Zweck von Patientenverfügungen

Eine verbindliche Patientenverfügung ist ein schriftliches Dokument, in dem eine Person im Voraus festlegt, welche medizinischen Behandlungen im Falle eines Falles abgelehnt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass nur bestimmte, konkret benannte medizinische Maßnahmen ausgeschlossen werden können wie etwa künstliche Ernährung, Verabreichung von Blutkonserven, etc. „Die Möglichkeiten sind im Patientenverfügungsgesetz genau geregelt. Eine verbindliche Patientenverfügung gilt allerdings höchstens acht Jahre lang und muss danach erneuert werden“, so Sonja Thalinger MSc und Petra Kozisnik, BSc. Die Patientenverfügung tritt in Kraft, wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, den eigenen Willen zu äußern.

Um eine gute und rechtsverbindliche Patientenverfügung zu erstellen, ist eine ausführliche ärztliche Aufklärung erforderlich, die die betroffene Person individuell berät. In der Regel ist hier die Hausärztin oder der Hausarzt die beste Anlaufstelle. In Niederösterreich gibt es auch die Möglichkeit, einen Termin für ein Beratungsgespräch beim Landesverband Hospiz NÖ zu vereinbaren. Dieses Service ist für alle Interessierten kostenlos.

Wer: Dr. Elisabeth Doenicke-Wakonig, Ärztin für Allgemeinmedizin & Palliativmedizin und stellvertretende Vorsitzende Landesverband Hospiz NÖ

Wann: nach telefonischer Vereinbarung

Ort: Büro Landesverband Hospiz NÖ

Parkstraße 4/11, 2340 Mödling

02236/860131

Mit Unterzeichnung der verbindlichen Patientenverfügung bei einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt, einer Notarin beziehungsweise einem Notar, einer Patienten-Anwaltschaft oder einem Erwachsenen-Schutzverein wird das Dokument schließlich rechtsgültig.

Vorsorgevollmacht - Vertrauensperson als Vertreter

Eine Vorsorgevollmacht ist ein weiteres Instrument der vorausschauenden Planung. Damit kann eine Vertrauensperson als Vertretung eingesetzt werden – einschließlich medizinischer Angelegenheiten. Wenn nun unerwartete Ereignisse wie ernsthafte Krankheiten oder Unfälle eintreten, darf die Kontaktperson gemeinsam mit den Ärzten die weitere Vorgehensweise besprechen, Entscheidungen treffen und als Sprachrohr agieren. Die Entscheidungen, unter Berücksichtigung der in der Patientenverfügung festgelegten Wunsche, trifft bei medizinischen Entscheidungen immer das medizinische Personal. „Es ist ratsam, einen Menschen zu bevollmächtigen, mit dem man im Vorhinein schon verschiedene Szenarien bespricht, dem man vertraut und auf den man sich verlassen kann. Ein weiterer Vorteil der Vorsorgevollmacht liegt darin, dass sich die vertraute Person auf diese Rolle vorbereiten kann“, so Sonja Thalinger MSc und Petra Kozisnik, BSc.

Im Zuge der Umsetzung des Projekts Hospizkultur und Palliative Care in Alten- und Pflegeheimen (HPCPH) wurde deutlich, wie wichtig es ist, im Rahmen eines Dialogs zwischen allen Beteiligten die Wünsche der Patientinnen und Patienten für Krisensituationen und das Lebensende zu dokumentieren. Daraus wurde der VSD Vorsorgedialog® entwickelt – ein Gesprächsprozess in Alten- und Pflegeheimen zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern, Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegefachkräften und falls gewünscht Angehörigen oder Vertrauenspersonen. Hauptziel ist die Schaffung eines sicheren Raums, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner offen über ihre Vorstellungen und Bedürfnisse bezüglich eines erfüllten Lebens in der Einrichtung sowie eines würdevollen Sterbens sprechen können.

Der VSD Vorsorgedialog® wurde auch für mobile Pflege und Betreuung zu Hause adaptiert – einschließlich Hauskrankenpflege und Heimhilfe. Außerdem kann dieses Instrument, das in Österreich im Erwachsenenschutzgesetz, Patientenverfügungsgesetz sowie im Hospiz- und Palliativfondsgesetz verankert wurde, auch von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegefachkräften in der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung genutzt werden.

RATGEBER-TIPP: Patientenverfügung (auch in einfacher Sprache)

www.hospiz.at/publikationen/patientenverfuegung/

NÖ Patientenanwaltschaft

www.patientenanwalt.com/ihre-rechte/patientenverfuegung/

Über den Landesverband Hospiz NÖ: Der Landesverband Hospiz NÖ wurde 2001 als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Mödling gegründet. Als Dachorganisation ist der Landesverband Hospiz NÖ mit allen Hospiz- und Palliative Care Angeboten und Initiativen in Niederösterreich eng verbunden und fungiert als Botschafter für einen guten und würdevollen Umgang mit dem Leben und dem Sterben. Kernkompetenzen sind die kontinuierliche Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der flächendeckenden Hospiz- und Palliativversorgung in Niederösterreich. Wesentlich ist es, sicherzustellen, dass alle Menschen – unabhängig von sozioökonomischem Hintergrund – Zugang zu qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung bekommen.

Sterben betrifft uns alle. Sprechen wir darüber.

