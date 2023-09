Christina Klapf verstärkt das Team rund um fwp Partner Michael Hecht fortan als Rechtsanwältin

Pressemeldung

Wien, 21.09.2023. Mit der Angelobung von Christina Klapf (29) wächst das fwp.TEAM aus eigenen Kreisen um eine weitere Rechtsanwältin. Die steirische Juristin trägt mit ihrer Expertise vor allem in den Bereichen öffentliches Wirtschaftsrecht, Abfallrecht, Planungs-, Umwelt- und Vergaberecht zum Erfolg des Teams bei.

Christina Klapf hat seit ihrem Einstieg bei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) im April 2022 außergewöhnliche Fachkompetenz, lösungsorientiertes Denken und Zielstrebigkeit bewiesen. Seit ihrer Angelobung unterstützt Christina Klapf das Team rund um fwp Partner Michael Hecht fortan als Rechtsanwältin. Ihre Expertise umfasst allen voran die Bereiche des öffentlichen Wirtschaftsrechts, Abfallrecht, Planungs-, Umwelt- und Vergaberechts, in welchen sie nationale und internationale Mandant:innen betreut.

„Christina Klapf überzeugt mit ihrer fachlichen Kompetenz. Wir sind froh, sie als Teil unseres Teams zu haben und freuen uns darauf, ihre weitere Entwicklung als Rechtsanwältin begleiten zu dürfen“, so fwp Partner Michael Hecht.

Der Aufstieg von Christina Klapf zur Rechtsanwältin ist ein weiterer bedeutender Meilenstein und unterstreicht das Engagement von fwp, Talente aus den eigenen Reihen zu erkennen und zu fördern.

Über fwp

Die Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH (fwp) zählt zu den führenden österreichischen Sozietäten im Bereich Wirtschaftsrecht auf nationaler und internationaler Ebene. fwp beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiter:innen, davon rund 70 Jurist:innen. In der Beratung setzt fwp auf einen dualen Zugang: Juristische Expertise und fundiertes wirtschaftliches Know-how. Bankrecht & Finanzierung, Corporate/M&A, Kapitalmarktrecht, Sanierungen und Restrukturierungen, Immobilienprojekte & Baurecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Umwelt- & Planungsrecht, Infrastruktur- & Vergaberecht, Prozessführung & Schiedsverfahren, sowie Kartell- & Wettbewerbsrecht zählen zu den wesentlichen Beratungsbereichen. Als Mitglied der internationalen Anwaltsnetzwerke TerraLex und Association of European Lawyers verfügt fwp über einen internationalen Beratungszugang in mehr als 110 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fwp.at.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt

MMag. Tamara Toller

Head of Marketing & Communications

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH

Schottenring 12, A-1010 Wien

T: +43-1-53770-354

Mail: tamara.toller@fwp.at