Arbeiten im Tourismus: Wer will längerfristig im Betrieb bleiben, wer nicht?

Aktuelle Forschungsergebnisse von Great Place To Work® zeigen: Weniger als die Hälfte der befragten Mitarbeitenden aus dem Tourismussektor kommt gerne zur Arbeit. Nur knapp 50 Prozent wollen noch lange im touristischen Durchschnitts-Unternehmen bleiben.*

Der Tourismussektor als Arbeitgeber ist zurzeit medial stark präsent. Schlechte Arbeitsbedingungen werden als ein Hauptgrund für den akuten Personalmangel angegeben. Die gute Nachricht: Touristische Betriebe können selbst viel tun, um der hohen Fluktuation entgegenzuwirken und Mitarbeitende langfristig im Unternehmen zu halten, wie die jüngsten Erhebungen der unabhängigen Institution Great Place To Work Österreich zeigen.

Gute Arbeitgeber vor den Vorhang holen

Arbeitgeber, die für ihre ausgezeichnete Unternehmenskultur von Great Place To Work zertifiziert wurden, beweisen, dass es auch anders geht: Als echte Vorzeige-Unternehmen ermöglichen sie ihren Mitarbeitenden ein vertrauensvolles Miteinander, sodass sie langfristig im Unternehmen bleiben wollen. In diesen Leuchtturm-Betrieben, denen Great Place To Work auf Basis von anonymen, repräsentativen Mitarbeiterbefragungen ein Zertifikat ausgestellt hat, geben 86 Prozent der Mitarbeitenden an, gerne zur Arbeit zu kommen. Und 87 Prozent möchten noch lange im Unternehmen arbeiten.** Kein Vergleich mit den eingangs genannten rund 50 Prozent, die für durchschnittliche Tourismusbetriebe des Landes ermittelt wurden!

Daniela Wakefield, Director of HR der Hilton Hotels Austria, die 1 auf der Liste der Best Workplaces™ Austria 2023 erreicht haben, berichtet Folgendes zur Mitarbeitenden-Orientierung des Unternehmens: „Wir haben ein ganz tolles Reise- und Fortbildungsprogramm für unsere eigenen Mitarbeitenden. Wir haben eine eigene Hilton University, aus der unsere Mitarbeitenden frei ihre Kurse wählen können.“

Und wie schaut es diesbezüglich im österreichischen Durchschnitt aus? Der Aussage „Wir haben besondere und attraktive Sozialleistungen.“ können hier nicht einmal 4 von 10 Mitarbeitenden zustimmen. Zertifizierte Tourismusbetriebe weisen hingegen mit 78 Prozent Zustimmungsquote eine doppelt so hohe Mitarbeiterzufriedenheit im Bereich Benefits auf.

Eine der größten branchenspezifischen Differenzen zwischen Durchschnittsbetrieben und Unternehmen mit zertifizierter Unternehmenskultur zeigt sich beim Thema Weiterbildung und Unterstützung für die berufliche Weiterentwicklung. Hier geben in den von Great Place To Work zertifizierten Tourismusbetrieben 80 Prozent der Belegschaft an, zufrieden mit dem Angebot zu sein. Im touristischen Durchschnittsbetrieb bestätigt nur ein Drittel der Mitarbeitenden eine ausreichende Unterstützung.

„Unsere anonymen Mitarbeiterbefragungen zeigen, wo Unternehmen in puncto Unternehmenskultur in Wahrheit liegen. Die neutralen Messergebnisse liefern eine zuverlässige Status-quo-Analyse. Und die mögliche Zertifizierung bietet eine hohe Sichtbarkeit am Arbeitsmarkt, die von unschätzbarem Wert ist“, hebt Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work Österreich, hervor.

Immerhin ist zurzeit jede:r fünfte Beschäftigte in Österreich aktiv auf Jobsuche. Für jede:n Zweite:n davon ist eine Auszeichnung für eine besondere Arbeitsplatzkultur relevant dafür, wer am Ende das Rennen als neuer Arbeitgeber macht.





Ausgezeichnete Unternehmenskultur – und das von Anfang an!

Zertifizierte Tourismusbetriebe legen Wert darauf, dass Mitarbeitende gerne zur Arbeit kommen - und das vom ersten Arbeitstag an. So bestätigen auch 94 Prozent der Befragten, dass sich neue Mitarbeitende im Unternehmen willkommen fühlen. Im durchschnittlichen österreichischen Tourismusbetrieb können das nur rund 6 von 10 Mitarbeitenden behaupten.

„Das Betriebsklima ist spitze! Sehr offenes und freundliches Team, man fühlt sich von Anfang an sehr willkommen“, so ein Mitarbeiterkommentar der als Best Workplace™ ausgezeichneten tristar Austria GmbH. „Beste Mitarbeiter und erstklassige Produkte sind unser Schlüssel zum Erfolg. Wir glauben daran, dass Hotelmanagement mehr ist als gute Revenue-Zahlen“, streicht Christina Locher, Managing Director der tristar Austria GmbH, hervor.

Im Mittelpunkt steht der Mensch

Im von Great Place To Work ausgezeichneten Hotel Kitzhof stehen die Mitarbeitenden mit ihren individuellen Bedürfnissen im Vordergrund. Die unterschiedlichen Charaktere werden durch Schulungen gefördert. Große Events mit abwechslungsreichen Programmpunkten sorgen für Teamdynamik und starken Zusammenhalt. Mitarbeitenden-Orientierung ist in der Geschäftsführung fest verankert.

Im touristischen Durchschnittsbetrieb in Österreich empfinden 4 von 10 Mitarbeitenden, dass die Geschäftsführung auch aufrichtiges Interesse an ihnen als Person zeigt und sie nicht nur als Arbeitskraft gesehen werden. In zertifizierten Betrieben der Branche bejahen diese Aussage 84 Prozent der anonym befragten Mitarbeitenden.

Dass ein guter Teamgeist vorherrscht, attestieren den Great Place To Work Certified-Unternehmen im Tourismussektor 86 Prozent der Beschäftigten. Im Durchschnittsbetrieb kann dem nur rund die Hälfte der Befragten zustimmen.

Jörg Spreitzer betont: „Eine gute Unternehmenskultur ist der zweitwichtigste Grund für einen Arbeitgeberwechsel. Zertifizierte Betriebe sind hier wie Leuchttürme in der Arbeitgeber-Landschaft: Sie weisen die richtige Richtung und ziehen durch ihre Strahlkraft gleichzeitig magisch an.“

Arbeitgeberparadies Österreich

Great Place To Work möchte gute Tourismusbetriebe unterstützen und hat dafür ein attraktives Paket mit kostenlosen Zusatzleistungen gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern geschnürt:

Vom Recruiting - Check über die Unterstützung beim Social Media- und Influencer-Marketing bis hin zur Employer Branding Video-Erstellung und einer kostenlosen Medienbeobachtung ist alles mit dabei!

Hier mehr zu diesem attraktiven Angebot erfahren: https://www.greatplacetowork.at/tourismus

*Quelle: Repräsentativstudie von Great Place To Work in Österreich über das Bilendi-Onlinepanel

**Quelle: Touristische Betriebe, die im Zeitraum Juni 2022 bis Juni 2023 das Great Place To Work® Certified™-Siegel erhalten haben

