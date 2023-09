Nationalfeiertag, Radl-Parade und vieles mehr zum Saisonabschluss in der BIKE REPUBLIC SÖLDEN

Sommerfinale in der BIKE REPUBLIC SÖLDEN

Die Ötztaler Bike-Nation feiert den Saisonabschluss in gewohnter Manier mit ihrem Nationalfeiertag, besser gesagt einem ganzen Wochenende. Von 29. September bis 1. Oktober wartet ein Special-Event auf kleine und große Fahrradfans. Sie können sich mit regionalen Schmankerln verwöhnen lassen, Fahrten mit Top-Athleten absolvieren oder bei der dritten Radl-Parade mitmachen. Übrigens: Die Sommerbergbahnen fahren bis zum 3. Oktober.

Biker:innen aus nah und fern kommen im Fahrrad-Eldorado in Sölden voll auf ihre Kosten. Deswegen zelebrieren sie das Ende der Saison mit einem tollen Fest. Egal welches Alter – für Unterhaltung ist gesorgt. Kinder stellen in der Kids Bike Area ihre Geschicklichkeit unter Beweis oder nehmen an Technikkursen teil. Sich gegenseitig messen können sich die Bikefans beim Bunny Hööp Contest – wer hüpft wohl am höchsten? Das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: die Besucher:innen lassen sich an den zahlreichen Genussstandeln regionale Köstlichkeiten heimischer Produzenten, Bauern und Gastro-Betriebe schmecken.

Bestens verkleidet

Viel Spaß erwartet die Teilnehmer:innen bei der beliebten Radl-Parade. Lässig kostümiert düsen die Radler:innen egal ob mit Mountainbike, Rennrad, E-Bike, Einrad, Scooter, City-Bike oder Laufrad emissionsfrei durch Sölden. Ein Highlight: Auf den/die Biker:in mit dem besten Kostüm wartet eine Saisonkarte für das kommende Jahr in Sölden. Auch das bestverkleidete Kind wird mit einem Preis belohnt.

Ausritt mit Top-Athleten

Weitere Programmpunkte sind die Fahrrad-Expo, der Public Photo Day und der Enduro.tirol Tourstopp. Ein absoluter Höhepunkt in diesem Jahr ist der Mons Royale Fernar Trail Ride Out mit den Bikern Peter Kaiser und Kathrin Stöhr.

Weitere Informationen: www.bikerepublic.soelden.com

