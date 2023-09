PA: 3. Wienerberger Maurer-Fünfkampf: Wer wird Österreichs stärkster Maurer?

PRESSEINFORMATION 3. Wienerberger Maurer-Fünfkampf: Wer wird Österreichs stärkster Maurer? Wien, 20. September 2023

Heimische Maurer und Hochbauer können sich ab sofort für den dritten Wienerberger Maurer-Fünfkampf am 21. Oktober 2023 in der Arena Nova in Wiener Neustadt anmelden. Auf alle Teilnehmer warten neben den fünf Disziplinen „Trogn“, „Stessn“, „Hoitn“, „Stemman“ und „Anwerfen“ ein Goodiebag mit dem Maurer-Fünfkampf-Finisher-Shirt und exklusive Geschenke von Wienerberger und Engelbert Strauss sowie die Red Bull Athletenzone. Eine Anmeldung ist bis zum 6. Oktober 2023 unter www.wienerberger.at/m5k möglich.

Diesjähriger Headjudge ist Alex Roncevic, Europameister und Vize-Weltmeister im Hyrox, dem weltweit ersten Fitness-Wettbewerb. Für alle Zuschauer und Fans gibt es vor Ort Action pur mit dem Red Bull-Eventcar und den sportlichen Höchstleistungen der Teilnehmenden. In den letzten beiden Jahren ging der Pokal für den stärksten Maurer jeweils nach Niederösterreich: 2021 konnte Michael Schöggl den goldenen Helm mitnehmen, 2022 holte sich Christian Sanz den ersten Platz. Welches Bundesland wird sich heuer durchsetzen?

Johann Marchner, Wienerberger Österreich Geschäftsführer, sagt: „Erst kürzlich wurde der Maurer-Fünfkampf mit dem renommierten Werbepreis ‚Goldener Hahn‘ als bestes Event Niederösterreichs ausgezeichnet – die Freude darüber war sehr groß, zumal damit nicht nur unser Wettbewerb, sondern damit auch das wichtige Bauhandwerk an sich nochmal stärker ins Rampenlicht gestellt wurde. Wir freuen uns auf ein spannendes Kräftemessen der heimischen Maurer-Szene im Oktober und hoffen auf viele Bewerbungen!“

Über die Wienerberger Österreich GmbH

Die Wienerberger Österreich GmbH ist größter heimischer Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke und versteht sich für Kunden und Partner als innovativer Baustoffpartner für die gesamte Gebäudehülle. Das Unternehmen verfügt mit 6 Mauerziegelwerken, 1 Ziegel-Fertigteilwerk und 3 Dachziegelwerken über ein flächendeckendes Netzwerk in ganz Österreich. Insgesamt arbeiten in Österreich an 8 Standorten und 3 Logistikstandorten über 520 Mitarbeiter für Wienerberger. Ziel ist es, mit hochwertigen Baustoffen für Dach, Wand und Fassade besonders schnell und nahe am Kunden zu sein. (www.wienerberger.at)

