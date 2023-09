Eine App, die Krypto weniger kryptisch macht

Wien, 20. September 2023

Mit über 1.000 Downloads im ersten Monat und einem wöchentlichen Zuwachs von 18 Prozent, startete die Veli Krypto-App im August 2023 in Europa durch. Dabei rangiert Österreich – gemessen an der User-Zahl – auf Platz zwei, knapp nach Deutschland.

Mit dem neuen Feature „Smart Strategies“ bringt Veli nun eine bahnbrechende Alternative zum rein passiven Investieren. Und zwar ohne Vorkenntnisse, ohne Krypto-Knowhow, aber dafür mit reduziertem Investment-Risiko und mit ausgeklügelten, automatisierten Strategien.

Individuell und alles andere als kryptisch

Bislang war der Krypto-Markt vor allem gut informierten Großanlegern vorbehalten, die über Jahre gewachsenes Wissen haben und über einen Vermögensverwalter Zugang zu spezifischem Krypto-Knowhow besitzen. Die neue App ändert dies von Grund auf und ermöglicht es Neulingen im „Safe-Mode“ einzusteigen, wobei ihnen ein individuell zugewiesener Krypto-Mentor zur Verfügung steht, der alle kryptischen Begriffe, Marktmechanismen und -Zyklen erläutert.



Automatisierung im Krypto-Trading in Form von „Smart Strategies“

Die insgesamt vier neuen Strategien von Veli umfassen über 30 verschiedene Arten von Coins und wurden sorgfältig entwickelt, um die unterschiedlichen, individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Sie bieten eine Vielzahl von Anlageansätzen, von konservativ bis aggressiv, um die Diversifikation zu fördern. No risk, no fun? Nicht mit Veli, denn die App nutzt Tools zur Risikoanalyse und -bewertung, um Anlegern bei der Auswahl der für sie am besten geeigneten Strategie zu helfen. Diese Tools bieten Transparenz und unterstützen User bei der Entscheidungsfindung.





Stevan Radonjanin, Mitbegründer und CEO von Veli, erklärt: „Zum ersten Mal gibt es eine automatisierte Möglichkeit für kleinere Investoren schrittweise in den Markt einzutreten, Assets zu kaufen, wenn ihr Marktwert nahe am Tiefpunkt ist, und schrittweise zu verkaufen, wenn er am höchsten ist. Und das alles ohne umfassende Krypto-Kenntnisse oder Wissen über Marktzyklen und -Timings."

