Pressemitteilung: "Pfiat di Diesel" - Lidl Österreich testet weiteren E-Lkw in allen Liefergebieten

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Pfiat di Diesel: Lidl Österreich testet weiteren E-Lkw in allen Liefergebieten Erster vollelektrischer 40 Tonnen Kühl-Lkw Nachhaltige Logistik auf dem Vormarsch: Seit August testet Lidl Österreich als erster heimischer Lebensmittelhändler einen vollelektrischen 40 Tonnen Kühl-Lkw der Marke Volvo zur Filialbelieferung in ganz Österreich. Bis 2030 soll die gesamte Flotte umgestellt sein.

Bereits seit September 2022 ist der erste E-Lkw zur Filialbelieferung im Großraum Wien im Einsatz. Nun testet Lidl Österreich erstmals einen vollelektrischen 40 Tonnen Kühl-Lkw in allen heimischen Liefergebieten. „Mit dem neuen Fahrzeug möchten wir herausfinden, welche Filialen wir bereits jetzt mit einem E-Lkw ohne Einschränkungen beliefern können. Damit geben wir auch den Startschuss für unsere langfristige Flottenumstellung, die wir uns im Rahmen unserer Klima-Offensive vorgenommen haben. Bis 2030 wollen wir österreichweit keine Dieselfahrzeuge mehr für die Filialbelieferung einsetzen“, so Michael Kunz, Geschäftsleiter Vertrieb und Logistik bei Lidl Österreich. Bis Anfang 2024 sollen außerdem sechs weitere E-Lkws für dem Großraum Wien angeschafft werden.

„Es freut uns, dass unsere Kunden mit der schweren Elektro-Modellreihe von Volvo Trucks bei verschiedensten Transportaufgaben reale Einsatzerfahrungen sammeln und so die Vorteile des CO 2 neutralen Transportes prüfen können“, so Roland Löffler, Key Account Manager Elektromobilität bei Volvo Trucks Österreich.

Moderne Technik für einen reibungslosen Einsatz

Das E-Fahrzeug hat eine Realreichweite von rund 300 Kilometer. Mithilfe von Hochleistungsladepunkten mit bis zu 360 kW kann der E-Lkw innerhalb von 90 Minuten komplett aufgeladen werden. Getankt wird ausschließlich Grünstrom aus hauseigenen PV-Anlagen. Die komplette Flotten-Umstellung bringt eine jährliche CO 2 -Einsparung von bis zu 90 %.

Weitere Informationen gibt’s online auf www.aufdemwegnachmorgen.at

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

