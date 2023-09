Haushaltsgeräte-Trends bei MediaMarkt

Vösendorf, 18. September 2023 – Der Sommer geht dem Ende zu, es stehen Herbstputz, Obst Einkochen und mehr an. Energieschonenden Spaß dabei garantieren innovative Haushaltsgeräte. Ein Einblick in die neuesten und zukunftsweisenden Modelle wurde Anfang September auf der IFA 2023 vorgestellt. Dabei war eines der markantesten Themen Nachhaltigkeit im gesamten Haushalt. Innovative, mit KI-Services ausgestattete Geräte vereinen demnach Energieeffizienz, fortschrittliche Smart-Home-Technologien sowie niedrige Lärmpegel. All das kann Haushalt deutlich vereinfachen und zum Erlebnis machen. Die neuesten Produkte samt passender Services präsentiert MediaMarkt vor Ort in über 50 Märkten sowie online unter www.mediamarkt.at.

Energiesparen im Trend

In den vergangenen Monaten wurden Energiekosten im Haushalt für viele Menschen in Österreich zunehmend wichtig und steigende Kosten haben das Energiesparen auch in diesem Lebensbereich vorangetrieben. Im Zuge der IFA 2023 stellte so etwa LG mit dem „Net-Zero House“ seine Vision einer nachhaltigeren Lebensweise vor, bei der von der Produktion, Speicherung und Nutzung von elektrischem Strom bis zur Heizung und Kühlung des Lebensumfelds alles berücksichtigt wird. Neben der Frage der Stromerzeugung ist damit auch der Ressourcenbedarf unterschiedlicher Geräte und Anwendungsbereiche von Interesse, vor allem bei der Anschaffung von Großgeräten wie Kühlschränken, Geschirrspülern, Waschmaschinen, Backrohr und Kochfeld. Das Zusammenspiel im Haushalt funktioniert demnach am besten, wenn Nachhaltigkeitsansprüche, individuelle Vorlieben, Haushaltsgröße, Raummaße und Lebensgewohnheiten bedacht werden. Aber auch beim nachträglichen Austausch und Einbau ist dies wichtig und oft weniger kompliziert, als man denkt.

MediaMarkt BetterWay als Orientierung

Eine Hilfestellung beim Kauf von energiesparenden Produkten bietet bei MediaMarkt u.a. das „BetterWay“-Logo, das in allen Märkten sowie im Online-Shop präsentiert wird. „Unser Anspruch ist, mit neuesten Produkten, Services und smarten Angeboten das Leben unserer Kundinnen und Kunden zu erleichtern. Das gilt natürlich auch für den Wunsch nach Energie- und Ressourcenschonung in allen Haushaltsbereichen. BetterWay soll hier Orientierung bieten“, so Alpay Güner, CEO von MediaMarkt Österreich.

MediaMarkt bietet zudem neben umfassenden Reparatur-Services etwa Garantieverlängerungen und Versicherungsvarianten, Recommerce- und Geräte-Rückkauf-Angebote und natürlich die fachgerechte Altgeräte-Entsorgung für alle Haushaltsgeräte.

Haushalt-High-Tech-Trends für den Herbst

Für den kommenden Herbst präsentiert MediaMarkt Highlights, die besonders energieeffizient und mit innovativen Technologien ausgestattet sind. Egal ob Herbstputz, Gemüse und Obst Einkochen oder einfach nur, um den Haushaltsalltag zu erleichtern, für alles ist etwas dabei:

Selbstreinigend und sicher

ELEKTRA BREGENZ HEPMI63146X, Herdset inkl. Kochfeld

Mit der Pyro Clean-Reinigungstechnologie wird die Temperatur innerhalb des Backofens bei ökonomischem Energieverbrauch auf 480 °C erhöht. Die Backofenwände sind beschichtet (Emaille) und der Herd sorgt mit seiner kühlen Front für besonders viel Sicherheit. Kurz gesagt: Mittels Pyrolyse verkohlen Flecken zu Staub, der ganz einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt wird!

Präzision im Backofen

BEKO BBUM 12328 X Einbau-Herdset inkl. Kochfeld

Besonders bequem ist die Backofen Nutzung: Bei schweren Brätern hilft die Teleskopschiene, mit der sich das Blech ganz (oder bei einer partiellen Teleskopversion zu zwei Dritteln) herausziehen lässt. Die Aeroperfect™-Technologie sorgt für eine stabile Heißluftverteilung im gesamten Ofen und minimiert Temperaturschwankungen, wodurch ein gleichmäßiges und präzises Garen gewährleistet wird. Die Selbstreinigungsfunktion ist auch hier dabei.

Bis zu drei Mal schneller

SIEMENS SN55TS00CE Geschirrspüler (integrierbar, 598 mm breit, 44 dB(A), A)

Das Siemens-Gerät spült und trocknet dank varioSpeed Plus das Geschirr bis zu drei Mal schneller als herkömmliche Geräte. Die enorm energieeffiziente Haushaltshilfe lässt sich bequem via App steuern und hat abgesehen davon weitere coole Features wie etwa das blaue Ambientelicht, mit dem sich die Hausarbeit besonders entspannt erledigen lässt.



Elektronische und automatische Steuerung

BOSCH KIN86ADD0 Kühl- und Gefrierkombination (D, 1772 mm hoch, Weiß)

Die Kühl- und Gefrierkombination ist vollintegrierbar und hat ebenso eine zukunftsweisende elektronische Steuerung. Der Abtauvorgang im Kühlteil ist automatisch und erspart den mühsamen Prozess, der Hausfrauen und -männern besonders sauer aufstößt. Erneute Eisbildung wird vermindert.



Rundum versorgt

Mit der PlusGarantie Versicherung von MediaMarkt können die Geräte auf bis zu 5 Jahre sorgenfrei genutzt werden. Auch beim Altgerätetransport, der Lieferung sowie dem Einbau und der Montage hilft die Nummer 1 der heimischen Elektronikbranche mit insgesamt über 50 Standorten in Österreich. Und wer noch Fragen offen hat, kann diese in der brandaktuellen Live-Beratungsoption online nutzen und sich bei einem kompetenten Berater gemütlich von daheim informieren.

Mehr Infos im MediaMarkt-Onlineshop.

