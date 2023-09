„Wine connecting people“: Falstaff präsentiert Wine Vision by Open Balkan

„Wine connecting people“: Falstaff präsentiert Wine Vision by Open Balkan Unter dem Motto „Wine connecting people“ luden Falstaff und Wine Vision by Open Balkan zum Stelldichein der osteuropäischen Weinwelt ins Wiener Steirereck.

Wien/Düsseldorf (LCG) – Im Rahmen eines exklusiven B2B Business Lunch im renommierten Steirereck und vor ausgewähltem Publikum präsentierte Falstaff die einflussreichste Weinveranstaltung Südosteuropas: Wine Vision by Open Balkan. Vielmehr als eine herkömmliche Weinmesse ist das Event ein Zusammenspiel aus neuartigen Weinabenteuern und zukunftsweisenden Kooperationen. Dies betonten auch Marko Cadez, Präsident der Wirtschaftskammer Serbien, sowie Falstaff-Wein-Chefredakteur Peter Moser, welche die rund 60 geladenen Gäste aus Weinwirtschaft und Gastronomie durch die reiche Geschichte, das einzigartige Terroir und die vielversprechenden Perspektiven der aufstrebenden Weinwelt des Westbalkans führten. Abgerundet wurde das Zusammentreffen durch eine kommentierte Weinverkostung, welche in perfekter Synergie mit einem exquisiten 4-Gänge-Menü die individuellen Nuancen und Aromen Südosteuropas hervorhob.

„Der Weinmarkt in Südosteuropa wächst rasant. In den letzten zehn Jahren haben sich die Weinflächen verdoppelt und die Anzahl der Weinproduzenten sogar vervierfacht. Diese Entwicklung zeigt, dass nicht nur erstklassige Weine produziert werden, sondern auch das Potenzial für internationale Geschäfte erheblich gewachsen ist“, so Falstaff-Wein-Chefredakteur Peter Moser. „Wir haben gelernt, Spitzenweine zu produzieren und nun möchten wir – inspiriert von Österreich – auch im internationalen Geschäft Fuß fassen“, ergänzt Marko Cadez, Präsident der Wirtschaftskammer Serbien.

Wine Vision by Open Balkan geht in die zweite Runde

Bereits die erfolgreiche Premiere von Wine Vision by Open Balkan im September 2022 brachte 350 Aussteller aus den Ländern der Open-Balkan-Initiative sowie zahlreiche renommierte Weingüter aus der ganzen Welt vor 30.000 begeisterten Besuchern zusammen. Und auch für die kommende Ausgabe, welche von 16. bis 19. November 2023 unter der Schirmherrschaft der Regierungen von Serbien, Nordmazedonien und Albanien in Belgrad stattfinden wird, haben sich bereits über 500 Aussteller angekündigt.

Stelldichein der Weinwelt

Gäste des Business Lunch im Steirereck waren unter anderem Jelena Tanaskovic (Landwirtschaftsministerin Serbien), Ljupcho Nikolovski (Landwirtschaftsminister Nordmazedonien), Vedrana Ilic (stellvertretende Landwirtschaftsministerin Serbien), Hannes Scheufele (Wein & Co), Willi Klinger (Wein & Co), Maria Grossbauer (Abgeordnete zum Nationalrat), die Sommeliers Sindy Kretschmer (The Ritz-Carlton), Stefanie Wiesner (O boufés) und Markus Gould (Heunisch & Erben) sowie die Szene-Gastronomen Toni Mörwald und Robin Peller.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer verbreiteten Auflage von 147.564 Exemplaren und über 1.000.000 Unique Clients (Österreichische Web Analyse 08/23) das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Mit einer beachtlichen Social-Media-Präsenz von 370.000 Followern auf Facebook und Instagram konnte das Magazin im ersten Halbjahr 2023 über 4,8 Millionen Reactions erzielen. Damit zählt Falstaff zu den interaktionsstärksten Genuss-Medien in sozialen Netzwerken weltweit. Zudem hat Falstaff über 480.000 Newsletter-Abonnenten, wobei die durchschnittliche Öffnungsrate bei einer Klickrate von 7,4 Prozent bei 36,4 Prozent liegt. Weitere Informationen auf falstaff.com

