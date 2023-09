Presseeinladung Landesverband Hospiz NÖ: 4. Oktober 2023 Hospizenquete mit LR Teschl-Hofmeister, St. Pölten NÖ Landhaus

PRESSEEINLADUNG HOSPIZENQUETE 2023 DEMENZ - EIN TEIL VON PALLIATIVE CARE!? 4. Oktober 2023 9:00 - 16:30 Uhr Landtagssaal im NÖ Landhaus Landhausplatz 1, Haus 1B 3109 St. Pölten Presseakkreditierungen an: en@pr-atelier.at oder 0664/5348400

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Medienpartner,

der Landesverband Hospiz NÖ lädt herzlich zur Hospizenquete 2023, die heuer dem Themenschwerpunkt "Demenz - ein Teil von Palliative Care!?" gewidmet ist.

Die Begrüßungsworte werden von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gesprochen und die Einleitung übernehmen Mag. Barbara Schwarz, Präsidentin Hospiz Österreich sowie Klaudia Atzmüller, Vorsitzende Landesverband Hospiz NÖ.

Menschen mit Demenz sind häufig von der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung ausgeschlossen. Dies liegt nicht an gesetzlichen Vorgaben oder finanziellen Restriktionen, sondern meist an der Grundhaltung der in der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung tätigen Personen. Menschen mit einer Demenzerkrankung werden in der Regel von Angehörigen oder in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen betreut. Es besteht dadurch der Eindruck, dass an Demenz erkrankte Menschen keine Fürsprache erhalten und auch keinen Platz in der Gesellschaft.

Die Hospizenquete möchte sich 2023 diesem Widerspruch widmen und die besonderen hospizlichen und palliativen Bedürfnisse von Personen mit Demenz sowie deren Familien und Angehörige in den Fokus rücken. Die Veranstaltung soll einen Beitrag leisten, um bestehende Denkmuster aufzubrechen.

Hochkarätige nationale und internationale Speaker ermutigen zu einem Hinsehen auf Abschiednehmen und Trauer im Kontext einer Demenzerkrankung:

EINLEITUNGSWORTE

Klaudia Atzmüller

(Vorsitzende Landesverband Hospiz NÖ)

Mag. Barbara Schwarz, Präsidentin Hospiz Österreich

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

DEMENZ, TRAUER UND TOTAL PAIN

Dr. phil. Carmen Birkholz

(Theologin, Institut für Lebensbegleitung Essen und Wilhelmshaven)

WAS WILLST DU, DASS ICH DIR TUE?

Mag. Walter Lamplmayr, PM.ME

(Kath. Seelsorgestelle Seniorenzentrum Spallerhof Linz)

SAME SAME BUT DIFFERENT - DEMENZ UND PALLIATIVE CARE

Marianne Buchegger, BA, MSc

(CS Caritas Socialis & Promenz)

DEMENZ-SERVICE NÖ

DGKP Renate Gabler-Mostler & DGKP Renate Spadinger

Demenz-Koordinatorin Land NÖ & Kompetenzstelle Demenz der Caritas St. Pölten)

SELBSTFÜRSORGLICHE WEGE ZUR PRÄSENZ IN DER BEGLEITUNG VON MENSCHEN IM PALLIATIVEN KONTEXT

Dr. Sepp Fennes

(Trainr & Coach)

DIE QUALITÄT DER BETREUUNG: DAMIT DIE WÜRDE DES MENSCHEN ZU KEINEM LIPPENBEKENNTNIS WIRD

Bettina Bogner-Lipp, MA

(Gerontologin, UniLehrgang für interdisziplinäre Gerontologie Graz)

DEMENZ ALS TEIL VON PALLIATIVE CARE - EINE PSYCHOTHERAPEUTISCHE, WISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE

Univ.-Doz. Dr. Gerald Gatterer

(Klinischer- & Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Gerontologe)

BRAIN HEALTH FÜR DICH UND MICH

Petra Kozisnik, BSc, DGKP und Advanced Practice Nurse

(Geschäftsführerin Landesverband Hospiz NÖ)

Durch den Tag moderiert Alexander Seidl, Vorstandsmitglied Landesverband Hospiz NÖ. Das detaillierte Programm entnehmen Sie bitte dem Anhang oder unter https://www.hospiz-noe.at/veranstaltungen/22-hospizenquete/

Sie möchten sich als Pressevertretung für die Hospizenquete am 4. Oktober 2023 akkreditieren? Schreiben Sie bitte eine E-Mail an en@pr-atelier.at

Über den Landesverband Hospiz NÖ: Der Landesverband Hospiz NÖ wurde 2001 als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Mödling gegründet. Als Dachorganisation ist der Landesverband Hospiz NÖ mit allen Hospiz- und Palliative Care Angeboten und Initiativen in Niederösterreich eng verbunden und fungiert als Botschafter für einen guten und würdevollen Umgang mit dem Leben und dem Sterben. Kernkompetenzen sind die kontinuierliche Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der flächendeckenden Hospiz- und Palliativversorgung in Niederösterreich. Wesentlich ist es, sicherzustellen, dass alle Menschen – unabhängig von sozioökonomischem Hintergrund – Zugang zu qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung bekommen.

Sterben betrifft uns alle. Sprechen wir darüber.

Weitere Informationen: www.hospiz-noe.at

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und stehe Ihnen bei weiteren Fragen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Beste Grüße,

Eva Nahrgang

Rückfragen & Kontakt:

_________________________________

Public Relations Atelier, Mag. Eva Nahrgang

Kaasgrabengasse 109/2, 1190 Wien

0664/5348400, en@pr-atelier.at

www.pr-atelier.at