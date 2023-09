Netzwerk St. Josef: Einladung zur Ausstellungseröffnung am 22.9. in Mils

Einladung zur Vernissage in Mils: Vom St. Josefsinstitut zum Netzwerk St. Josef

Ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe zum 125-Jahr-Jubiläum des Netzwerks St. Josef findet am Freitag, 22. September 2023, um 17 Uhr mit dem Auftakt einer umfassenden Schau zur Entwicklungsgeschichte statt.

Die Dauerausstellung erstreckt sich auf mehrere Räume und Bereiche, die thematisch gegliedert sind. Anhand von Objekten, Bildern, Texttafeln, einer Zeitschiene sowie Kunst und Installationen wird ein eindrücklicher Rückblick auf den Wandel von Mensch und Zeit in einer von Tirols größten Einrichtungen für Menschen mit Mehrfachbehinderung abgebildet. Der Blickwinkel der Schau richtet sich auf die Herausforderungen für Verantwortliche und Klient*innen und skizziert Meilensteine und Innovationen, die den Weg von den entbehrungsreichen Anfängen und dem Aufbau, der Zeit während des Krieges bis hin zum Heute geprägt haben.

Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag, den 22. September 2023, um 17 Uhr in das Netzwerk St. Josef in Mils ein. Die Ausstellung ist von 26. September bis 28. Oktober 2023, jeweils Dienstag bis Samstag von 9 bis 14 Uhr, für Besucher*innen geöffnet. Gruppen werden um Voranmeldung gebeten.

Was: Ausstellungseröffnung „Vom St. Josefsinstitut zum Netzwerk St. Josef“

Wann: Freitag, 22. September 2023, um 17 Uhr, Termin für offizielles Pressefoto um 16.50 Uhr

Wo: Netzwerk St. Josef, Vinzenzweg 2, 6068 Mils

Ihre Gesprächspartner*innen:

Mag.a Dr.in Maria Gerlinde Kätzler, Generaloberin der Barmherzigen Schwestern Zams

MMag.a Dr.in Barbara Flad, Generalvikarin der Barmherzige Schwestern Zams

Mag.a Veronika Mair und Peter Stocker, Führungskreis Netzwerk St. Josef

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter alexandra.rangger@agentur-polak.at.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

