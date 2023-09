Neuer Wohnraum fürs Ländle

Wohnbauselbsthilfe und Rhomberg Bau übergeben nachhaltige Wohnanlagen in Lauterach und Hohenems.

Bregenz/Hohenems/Lauterach, 13. September 2023 – Gleich 53 neue, leistbare Wohnungen haben Bauherr Wohnbauselbsthilfe (WS) und Generalunternehmer (GU) Rhomberg Bau dieser Tage an die neuen Mieter:innen übergeben. 15 davon sind in einem Baukörper in der Radetzkystraße, Hohenems, situiert, ganze 38 in einer Anlage mit drei Baukörpern in der Lauteracher Neubaugasse. Beide Projekte setzen auf Holz.

In Lauterach etwa wurde ein Stahlbetonskelettbau mit Stahlbetondecken und Holzrahmenaußenwänden mit Holzfassade errichtet. In Hohenems sind die Außenwände sowie der Dachaufbau in Holz ausgeführt. Und das nicht ohne Grund, wie Christian Jauk, Geschäftsbereichsleiter „GU Wohnbau“ bei Rhomberg Bau, betont: „Holz wächst nach, speichert CO2 und sorgt für ein echtes Wohlfühl-Ambiente in den Wohnungen. Das macht es zum idealen Baustoff für Wohngebäude.“ Thomas Schöpf, Geschäftsführer der WS, bestätigt: „Wir setzen vermehrt auf Holz als nachhaltigen Baustoff. Dabei gelingt es uns, unsere Projekte wirtschaftlich zu realisieren und so modernen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung zu stellen.“

Nachhaltig sind auch die weiteren Komponenten der beiden Wohnanlagen: In Hohenems erfolgen die Beheizung des Gebäudes und die Erzeugung des Warmwassers mittels einer Luftwärmepumpe im Dachgeschoss, in dem auch die gesamte Technik untergebracht ist. Das Gebäude wird mittels kontrollierter Lüftungsanlage be- und entlüftet und ist mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. In Lauterach besteht das Heizsystem aus einer Grundwasser-Wärmepumpe mit Unterstützung einer kontrollierten Be- und Entlüftung. Besonderheit hier: Zudem entsteht das Projekt im Baurecht auf dem Grund der Lauteracher Pfarre – eine clevere, zukunftsfähige Lösung zur Realisierung von Wohnraum trotzt Grundstücksknappheit.





Fact Box WA Neubaugasse, Lauterach

Bauherr Wohnbauselbsthilfe, Bregenz

Generalunternehmer Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt HK Architekten Hermann Kaufmann + Partner ZT GmbH,

Schwarzach

Bauzeit Oktober 2021 – September 2023

Anzahl Gebäude 3

Geschosszahl E+3 (Haus A, B), E+2 (Haus C)

Grundstücksfläche ca. 4 300 m²

Wohnnutzfläche 2 637 m²

Anzahl Wohnungen 38 (2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen) + Gemeinschaftsraum

Besonderheiten Tiefgarage unter allen drei Baukörpern mit 38 Stellplätzen;

Außenwände + Fassade in Holz; Heizsystem: Grundwasser-

Wärmepumpe mit Unterstützung einer kontrollierten Be- und

Entlüftung

Fact Box WA Radetzkystraße, Hohenems

Bauherr Wohnbauselbsthilfe, Bregenz

Generalunternehmer Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt reitbruggerGAU ZT OG, Bregenz

Bauzeit Oktober 2021 – August 2023

Anzahl Gebäude 1

Geschosszahl 3

Grundstücksfläche 1 562 m²

Wohnnutzfläche 970 m²

Anzahl Wohnungen 15 (2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen)

Besonderheiten Nebengebäude mit Flachdach für Fahrräder und

Müllraum; Außenanlage mit Spielplatz; Luftwärmepumpe;

kontrollierte Be- und Entlüftung; PV auf Dach





Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau GmbH

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und der Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

Über die Wohnbauselbsthilfe, Bregenz

Die Wohnbauselbsthilfe Vorarlberger gemeinnützige reg. Genossenschaft m.b.H. ist ein in Vorarlberg tätiger gemeinnütziger Wohnbauträger. Seit mehr als 70 Jahren entwickelt, realisiert und verwaltet das Unternehmen hochwertige, geförderte Wohnungen im ganzen Ländle. Die Wohnbauselbsthilfe versteht sich als Partner der Gemeinden, verwaltet derzeit ca. 7 000 Wohnungen und errichtet jährlich 250 bis 300 neue Wohneinheiten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Quartiersentwicklung und der Errichtung von durchmischten Wohnanlagen, in welchen Miet- und Mietkauf-Modelle angeboten werden.

Weitere Informationen unter www.wohnbauselbsthilfe.at



