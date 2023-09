PA: Wienerberger: Neuer Werksleiter in Haiding

PRESSEINFORMATION Wienerberger: Neuer Werksleiter in Haiding Wien, 13. September 2023 Roman Siedl (43) übernahm mit Juli die Position als Werksleiter im Wienerberger Produktionsstandort im oberösterreichischen Haiding.

In der neuen Position als Werksleiter zeichnet der gebürtige Linzer Roman Siedl für die sichere, qualitative und effiziente Produktion und die Führung und Entwicklung des rund 50-köpfigen Teams am Standort verantwortlich. Darüber hinaus zählen u. a. die Planung und Umsetzung von Investitionsprojekten zu seinen Aufgaben. Insbesondere im Hinblick auf den steten Umbau hin zur klimaneutralen Produktion am Standort, welche fest im Wienerberger Nachhaltigkeitsprogramm verankert ist. Dazu zählt ein starker Fokus auf den Bereich Biodiversität.

Vor seiner Tätigkeit als Werksleiter bei Wienerberger in Haiding sammelte Siedl umfassende berufliche Erfahrungen in Branchen wie Automotive, Medizintechnik sowie in der Pharma- und Lebensmittelindustrie. So verantwortete er zuletzt in der Position als Head of Q&E – EMEA beim Pulverlackhersteller TIGER Coatings u. a. die disziplinäre Führung und Weiterentwicklung von 15 Mitarbeitern, die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements und die Leitung sowie Auf- und Ausbau des IMS und war hier zudem FMEA-Beauftragter. Bei TIGER Coatings stieg er innerhalb kürzester Zeit vom Head of Rework Production zu dieser Position auf.

Weitere Stationen führten Roman Siedl zu Banner Batterien (Interim-Lean Manager), zu Spritzgusshersteller starlim (Teamleiter im Customer Service) sowie u. a. zu Rockster Recycling (Produktionsleitung) und in frühen Berufsjahren zu Ebner Industrieofenbau (Projektleiter).

Siedl absolvierte ein Masterstudium im Bereich Lean Operations Management an der Donau-Universität Krems sowie ein Masterstudium im Bereich General Management an der California Lutheran University.

Der neue Haidinger Werksleiter wurde in Linz geboren und ist aktuell in Ansfelden (Linz/Land) mit seiner Frau und einer 9-jährigen Tochter wohnhaft.

Roman Siedl, Werksleiter am Wienerberger Standort in Haiding, sagt: „Das Ziegelwerk in Haiding besteht seit 1975 und blickt somit auf eine längere Geschichte zurück und ist tief in der Region verwurzelt. Ich freue mich sehr, dass ich künftig als Werksleiter meinen Teil zur langjährigen Erfolgsgeschichte beitragen darf. Gemeinsam mit meinem Team werden wir uns den großen Herausforderungen dieser Zeit stellen, Innovationen für mehr Klimaschutz vorantreiben und Wienerberger weiterhin als den geschätzten Arbeitgeber positionieren, der er hier in der Region seit Jahrzehnten ist. Ich möchte mich bei der Geschäftsführung für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Über die Wienerberger Österreich GmbH

Die Wienerberger Österreich GmbH ist größter heimischer Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke und versteht sich für Kunden und Partner als innovativer Baustoffpartner für die gesamte Gebäudehülle. Das Unternehmen verfügt mit 6 Mauerziegelwerken, 1 Ziegel-Fertigteilwerk und 3 Dachziegelwerken über ein flächendeckendes Netzwerk in ganz Österreich. Insgesamt arbeiten in Österreich an 8 Standorten und 3 Logistikstandorten über 520 Mitarbeiter für Wienerberger. Ziel ist es, mit hochwertigen Baustoffen für Dach, Wand und Fassade besonders schnell und nahe am Kunden zu sein. (www.wienerberger.at)

