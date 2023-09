TOP 10 Best Workplaces in Tech 2023

Für diese IT-Unternehmen wollen die besten Tech-Talente arbeiten

Am 13. September 2023 hat Great Place To Work® zum ersten Mal die TOP 10 Best Workplaces in Tech™-Liste veröffentlicht. Diese Unternehmen in einer vom Fachkräftemangel besonders betroffenen Branche leben vor, was anonyme Mitarbeiterbefragungen bestätigen: Fairness ist die neue Währung.

Das sind die TOP 10 Best Workplaces in Tech 2023

client4u IT-Consulting GmbH ONTEC AG willhaben internet service GmbH & Co KG Dynatrace Bongfish GmbH ORBIS Austria GmbH iteratec GmbH STI-Consulting GmbH SQUER ISHAP Gruppe

„Wir sind einer der 10 Best Workplaces in Tech – das macht uns richtig stolz!“

„Das Wichtigste sind bestens ausgebildete, loyale und engagierte Mitarbeiter:innen. Wir bemühen uns seit 23 Jahren, den Menschen als wichtigstes Element von client4u zu sehen – im Umgang mit Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Partnerunternehmen. Und genau das wird nun auch durch die besondere Auszeichnung von Great Place To Work bestätigt. Ein großes Danke geht an unser Team, das diese Philosophie mit uns gemeinsam im Arbeitsalltag lebt. Wir respektieren einander – jede:r hilft dem/der anderen, keiner ist allein. Wir arbeiten hart und haben viel Spaß dabei – ja, das ist der client4u-Spirit“, freuen sich Markus Gösweiner und Patrick Schoiswohl, geschäftsführende Gesellschafter von client4u über den wohlverdienten ersten Platz.

„‚Begeisterung schaffen‘ lautet unser Unternehmenspurpose. Eine der wichtigsten Grundlagen dafür bildet ein Arbeitsumfeld, das unsere Mitarbeiter:innen begeistert. Das spornt sie dazu an, in ihrer Arbeit das bisschen extra zu geben, das nötig ist, um unsere Kund:innen zu begeistern, und das uns vom Branchendurchschnitt abhebt. Als Organisationsform setzen wir Holacracy ein, was neben kurzen Entscheidungswegen auch ein wesentliches Empowerment für die Mitarbeiter:innen bedeutet. Als Vorstand der ONTEC AG erfüllt es mich mit großer Freude, zu beobachten, wie positiv dies von unserem Team aufgenommen wird“, erklärt Manfred Novotny, Vorstand der ONTEC AG.

"Als Österreichs größter digitaler Marktplatz ist Tech ein wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Somit ehrt uns die Auszeichnung als Best Workplaces in Tech™ 2023 ganz besonders. Jede:r Einzelne unserer mehr als 330 willhabinger:innen trägt mit Herzblut, einem wertschätzenden Umgang und Teamwork auf Augenhöhe Tag für Tag zu diesem großartigen Erfolg bei.“ betont Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben.

„Wir haben uns mit der Gründung von SQUER vorgenommen, eine Firmenkultur zu schaffen, die wir uns früher als Angestellte selbst gewünscht hätten. Auch wenn ein faires Gehalt wichtig ist, sollte Geld nicht der Grund sein, warum unsere Mitarbeitenden bei uns anfangen und bleiben wollen. Deswegen bieten wir unserem Team auch großartige Benefits wie unlimitierten bezahlten Urlaub an. Aber das Wichtigste ist, dass sich die Mitarbeitenden jeden Tag geschätzt, gefördert und verstanden fühlen. Es war ein besonderer Moment für mich, durch diese Auszeichnung zu erfahren, dass unsere Bemühungen sich auszahlen. Ich freue mich sehr über das großartige Ergebnis und vor allem darüber, jetzt schwarz auf weiß lesen zu können, dass es unseren Mitarbeitenden so gut geht, wie wir es uns wünschen!“, streicht Matthias Kreuzriegler, Gründungsmitglied und Personalverantwortlicher von SQUER, hervor.

Die der Zertifizierung zugrunde liegenden Daten aus anonymen Mitarbeiterbefragungen zeigen:

Diese 5 Dinge fehlen aus Sicht der Mitarbeiter:innen in vielen Tech-Unternehmen

Fairness

Fairness Respekt: Vertrauensvolle und kompetente Führungskräfte

Respekt: Vertrauensvolle und kompetente Führungskräfte Guter Teamgeist

Guter Teamgeist Stolz und hohe Bindung

„Großartige Talente verdienen großartige Kulturen. Eine großartige Kultur ist eine, die einen konstanten Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung der Erfahrung für alle Mitarbeitenden hat“, betont Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work® Österreich.

Fairness ist die neue Währung

Great Place To Work-Forschungen belegen: Fairness im IT-Bereich hat einen deutlich größeren Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit als beispielweise die monetäre Vergütung oder Sozialleistungen. Letztere können häufig als sogenannte Hygienefaktoren angesehen werden, d. h., sie werden von den IT-Beschäftigten vorausgesetzt bzw. man bewegt sich in der Branche diesbezüglich ohnehin schon auf einem sehr hohen Niveau. Die neue „Währung“, um Talente anziehen und die besten Köpfe halten zu können, ist daher Fairness.

Woran macht man Fairness fest?

Es sind vor allem die Fehlerkultur und das Feedbackniveau seitens der Führungskräfte, aber auch im täglichen Miteinander unter den Kolleg:innen im Team selbst, die IT-Unternehmen außergewöhnlich erfolgreich sein lassen. Hier liegen die Zufriedenheits-Unterschiede beim 1,3- bis 1,4-Fachen im Vergleich zu den österreichischen Durchschnittsunternehmen im IT-Sektor.

Vertrauen als Schlüsselindikator erfolgreicher IT-Organisationen

Der Wunsch nach Führungskräften, die ihren Mitarbeitenden vertrauen, zeigt sich in den Great Place To Work-Daten sehr deutlich. Beim Vergleich der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragungen der 10 führenden Best Workplaces in Tech mit denen der repräsentativen Bilendi-Vergleichsstudie am österreichischen Arbeitsmarkt 2023 ergibt sich folgendes Bild:

Der Trust Index™ österreichischer Durchschnittsunternehmen über alle Branchen hinweg liegt 2023 bei 60 Prozent, die IT-Branche liegt jedoch mit 69 Prozent auf einem deutlich höheren Niveau. Dieser Wert hat sich seit der letzten Vergleichserhebung vor Corona im Jahr 2018 sogar um 12 Prozentpunkte steigern können.

Die TOP-10-Leuchtturm-Betriebe im IT-Sektor sind allerdings absolute Spitzenreiter im Bereich der vertrauensvollen Arbeitsplatzkultur: 94 Prozent Zustimmung erreicht hier der Trust Index bei den Top 10 der Best Workplaces in Tech!

Besonders deutlich wird der Unterschied beim Trust Index™-Statement „Die Führungskräfte vertrauen auf die gute Arbeit der Mitarbeitenden, ohne sie ständig zu kontrollieren.“: Bei den Top 10 der Best Workplaces in Tech bestätigen 98 Prozent, vertrauensvolle Führung zu erleben, in Durchschnittsbetrieben nur 65 Prozent.

Vertrauen als Zufriedenheits-Multiplikator

Wenn Tech-Mitarbeitende durchwegs die Erfahrung machen, dass Führungskräfte ihre Versprechen einhalten, dann geben sie

5,6-mal so oft an, dass die Mitarbeitenden des Unternehmens dazu bereit sind, zusätzlichen Einsatz zu leisten, um die Arbeit zu erledigen, und

an, dass die Mitarbeitenden des Unternehmens dazu bereit sind, zusätzlichen Einsatz zu leisten, um die Arbeit zu erledigen, und 2,9-mal so häufig an, zufrieden mit der Art und Weise zu sein, in der das Unternehmen einen Beitrag für die Gesellschaft leistet.

Haben Mitarbeitende in der Tech-Branche durch die Bank das Gefühl, dass die Führungskräfte ihren Worten auch Taten folgen lassen, dann geben sie

7,1-mal so häufig an, dass ihre Arbeit besondere Bedeutung und Sinn für sie hat – also weit mehr als ein „Job“ ist –, und

an, dass ihre Arbeit besondere Bedeutung und Sinn für sie hat – also weit mehr als ein „Job“ ist –, und 7,8-mal so oft an, dass sie noch lange hier arbeiten möchten.

„Unsere Methode der Mitarbeiterbefragung mit dem sogenannten Trust Index zeigt solch beeindruckende Ergebnisse, mit denen die Unternehmen, die befragt haben, auch gut arbeiten können. Wenn Mitarbeitende Vertrauen haben, sind sie stolz auf das Unternehmen und kommen auch gerne zur Arbeit. Das zeigen die Daten!“, bestätigt Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work® Österreich, die großartige Arbeit der TOP 10 Best Workplaces in Tech™.

Diese und weitere interessante Auswertungsdetails können Sie in unserer Studie „So finden und halten Beste Arbeitgeber in der IKT- und Technologiebranche die klügsten Köpfe des Arbeitsmarktes“ nachlesen.

So wurden die Besten Arbeitgeber in der Tech-Branche ermittelt

Great Place To Work ermittelt die Best Workplaces anhand der For All™-Methodik zur Bewertung und Zertifizierung von weltweit Tausenden von Organisationen. In Österreich basiert die Liste Best Workplaces in Tech auf rund 4.500 Antworten aus Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen, die rund 5.000 Mitarbeitende dieser Branche repräsentieren.

Die Befragung von Great Place To Work ermöglicht Mitarbeitenden, vertrauliches quantitatives und qualitatives Feedback über die Arbeitsplatzkultur ihrer Organisation zu geben. Die Mitarbeitenden bewerten 60 Aussagen auf einer 5-stufigen-Skala und beantworten zwei offene Fragen. Die Aussagen beschreiben eine großartige Arbeitsplatzkultur, die sich durch ein hohes Maß an Vertrauen, Respekt, Glaubwürdigkeit, Fairness, Stolz und Teamgeist auszeichnet.

In den Auswertungen berücksichtigt Great Place To Work auch Unterschiede zwischen demografischen Gruppen und Rollen innerhalb jeder Organisation, um sowohl die Qualität als auch die Konsistenz der Arbeitsplatzkultur zu bewerten.

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung ermöglichen einen Vergleich und eine Einstufung, welche der Organisationen im Arbeitsalltag die beständigsten, positiven Erfahrungen für alle Mitarbeitenden schaffen.

Um für die Liste berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen (1) Great Place To Work-Certified™ sein, (2) in der Branche „Informationstechnologie und Telekommunikation“ tätig sein, (3) mindestens 20 Mitarbeitende in Österreich beschäftigen und (4) statistisch signifikante Rückläufe im Rahmen der Mitarbeiterbefragung erreichen. Great Place To Work legt großen Wert auf die Einhaltung der strengen Befragungsregeln bei teilnehmenden Unternehmen, um die Integrität der Ergebnisse und Erkenntnisse zu gewährleisten.

