Great Place To Work® und JOB CHANGER starten Eventkooperation

Wien, September 2023 – Zusammenarbeit zwischen „10.000 Chancen“ und Great Place To Work® gestartet - Zertifizierte Arbeitgeber:innen treffen beim JOB CHANGER Afterwork Event an nur einem Tag auf 5.000 potenzielle Mitarbeitende.

Beim „10.000 Chancen“ JOB CHANGER Afterwork Event am 21. November 2023 dreht sich in der Marx Halle auf über 8.000m2 alles um exzellente Arbeitgeber:innen, die die besten Talente am Markt für sich gewinnen wollen – und um engagierte Menschen, die bereit für einen Berufswechsel sind.

Unglücklich im Beruf?

Eine Repräsentativstudie von Great Place To Work zeigt auf, dass nur sechs von zehn Österreicher:innen Spaß im Job haben. Zwei Drittel der Erwerbstätigen wollen noch lange im Unternehmen arbeiten.

Während im Österreich-Durchschnitt nur die Hälfte der Beschäftigten gerne zur Arbeit kommt, sind dies bei ausgezeichneten Besten Arbeitgebern 9 von 10 Mitarbeitenden.

„Unsere Methode der Mitarbeiterbefragung mit dem sogenannten Trust Index™ zeigt beeindruckende Ergebnisse, mit denen die Unternehmen auch gut arbeiten können. Wenn Mitarbeitende Vertrauen haben, sind sie stolz auf das Unternehmen und kommen auch gerne zur Arbeit. Das beweisen die Daten!“, bestätigt auch Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work® Österreich.

Darüber hinaus wirken auf jede/n Zweite/n Unternehmen, die eine Auszeichnung für eine besondere Arbeitsplatzkultur erhalten haben, besonders attraktiv.

Was ist JOB CHANGER?

„JOB CHANGER“ ist der Ort, an dem Berufstätige, die für einen niederschwelligen Berufswechsel bereit sind und sich after-work im Bereich Weiterbildung sowie Neuorientierung inspirieren lassen möchten, – auf ausgezeichnete Arbeitgeber:innen treffen.

10.000 Chancen verkörpert eine Initiative um arbeitswillige Menschen rasch und unbürokratisch in den Arbeitsmarkt zu bringen sowie möglichst viele Chancen auf einen guten und fairen Job zu geben.

„Es ist das sinnvollste Projekt meines Lebens – es bringt mich mit vielen tollen und engagierten Menschen zusammen. Gemeinsam bauen wir weitere aktive Organisationen für all jene, die etwas bewegen wollen“, unterstreicht Bernhard Ehrlich, Gründer von 10.000 Chancen.

Das Great Place To Work Ecosystem

Great Place To Work bietet Kund:innen einen unentgeltlichen Nutzen aufgrund zahlreicher Partnerschaften.

Die Eventkooperation mit JOB CHANGER folgt einer gemeinsamen Vision und repräsentiert damit ein „perfect match” im Sinne der Unternehmen und Menschen am Arbeitsmarkt. Dieser ändert sich gerade rasant. Generationen von jungen Menschen mit neuen Voraussetzungen, Einstellungen und Werthaltungen verändern gerade die Art und Weise, wie sich Unternehmen positionieren müssen. Und das nicht nur in Richtung ihrer Kund:innen denkend, sondern insbesondere in Beziehung zu ihren Mitarbeitenden und neuen Talenten. Arbeitgeber:innen müssen ihre Transformation zu „purposeful organizations” zügig vollziehen, um sich morgen noch attraktiv am Markt positionieren zu können.

Dieser Aufgabe widmet sich weltweit seit mehr als 20 Jahren GREAT PLACE TO WORK® und unterstützt Unternehmen dabei, zu großartigen Arbeitgeber:innen zu werden. Die Autorität in Sachen Arbeitsplatzkultur macht Unternehmen durch datenbasierte Analysen, umfangreiche Expertisen und Lösungen für Recruiting, Employer Branding sowie Zertifizierung nicht nur als großartige Arbeitgeber:innen sichtbar, sondern hilft i auch nachhaltig, dies zu bleiben.

„Dabei ist es Great Place To Work® ein besonderes Anliegen, wichtige Trends aktiv zu unterstützen. Durch die Kooperation mit dem „10.000 Chancen“ JOB CHANGER Afterwork Event wird ein wichtiges Thema in den Vordergrund gerückt: beste Arbeitsplätze zu finden und diese niederschwellig mit den passenden Talenten am Jobmarkt zu matchen“, so Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work®.

Herausragende Sichtbarkeit für ausgezeichnete Unternehmenskulturen

Die Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen bietet den Kunden von Great Place To Work einen hohen Zusatznutzen und damit eine neuartige Möglichkeit für Unternehmen, ihre Zertifizierung beim Recruiting noch effizienter einsetzen zu können.

Interessierte treffen beim JOB CHANGER Event auf „Great Place To Work® Certified™“ – Unternehmen, die sie leicht am gut sichtbaren Logo auf dem Hallenplan und direkt bei den Wohlfühl-Lounges erkennen.

Interessiert, ein zertifizierter Arbeitgeber zu werden und so von den vielen Vorteilen des Great Place To Work Ecosystems zu profitieren?

Information und Anmeldung: www.greatplacetowork.at

Über Great Place To Work®

We are a a people analytics company. We have tons of data.

Great Place To Work® ist DIE weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 hat Great Place To Work® mehr als 100 Millionen Mitarbeitende weltweit befragt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht. Die wichtigste Grundlage dafür ist: Vertrauen.

EMPRISING™, DIE Online-Plattform für Mitarbeiterbefragungen, gibt Führungskräften die Rückmeldungen, Echtzeitberichte und Analysen an die Hand, die sie benötigen, um datengestützte Personalentscheidungen zu treffen. Alles, was Great Place To Work® tut, wird von einer einzigen Mission angetrieben: eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Dazu wird jede Organisation auf individuelle Weise dabei unterstützt, ein Great Place To Work for all™ zu werden.

Unternehmen mit einer herausragenden Arbeitsplatzkultur erlangen durch das Arbeitgeber -Gütesiegel „Great Place To Work® Certified™“ mehr Sichtbarkeit. Die Auszeichnung eröffnet eine völlig neue Bandbreite an Employer-Branding-Maßnahmen. Zertifizierte Unternehmen werden so durch ein authentisches Arbeitgeber-Image zum Magneten für Arbeitskräfte.

Mehr Informationen zu Great Place To Work® Österreich und rund um die Zertifizierung „Great Place To Work® Certified™“ finden Sie unter www.greatplacetowork.at.

Das Great Place To Work Ecosystem

Great Place To Work bietet Kunden einen unentgeltlichen Nutzen aufgrund zahlreicher Partnerschaften.

Kontaktdaten:

Great Place To Work

www.greatplacetowork.at

Mag. Stephanie Thaller

sthaller@greatplacetowork.at

Nibelungengasse 1-3, Top 50

1010 Wien

10.000 Chancen

www.jobchanger.at

Bernhard Ehrlich

office@10000chancen.com

