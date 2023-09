Ötztaler Mobilitätswoche startet von 16. bis 22.9. zum ersten Mal

Premiere für die Ötztaler Mobilitätswoche von 16. bis 22.9.

Auch im Ötztal beteiligen sich Gemeinden, Betriebe, Vereine und Bildungseinrichtungen an der Europäischen Mobilitätswoche 2023. Deren Ziel ist es, das aktive Erleben und Erfahren von nachhaltiger Mobilität sichtbar zu machen. Mit bunten Aktionen im gesamten Tal wird aufgezeigt, welche Vorzüge eine autofreie Umwelt hat.

Erstmals beteiligen sich alle Ötztaler Gemeinden an der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September. Die Initiative soll den Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel fördern, um die Region lebenswerter zu machen und zum Umdenken anregen. Zu Fuß gehen, Radfahren und das Nutzen von Öffis bekommen den Raum, der ihnen zusteht. Konkrete Maßnahmen können beispielsweise beim Mobilitätsevent in Oetz am 22. September von 14 bis 18 Uhr beim Gemeindepark ausprobiert werden. In Sölden steht bei der Bürger:innen-Versammlung zur Parkraumbewirtschaftung am 22. September um 19.30 Uhr ein neues Konzept zur Reduktion des Individualverkehrs im Vordergrund.

Sicher auf zwei Rädern

Im Rahmen der Mobilitätsaktion können Groß und Klein einen kostenlosen Bike-Kurs in Längenfeld besuchen. Darin wird der sichere Umgang mit Fahrrädern, egal ob Mountain- oder E-Bike, im Straßenverkehr oder auf Bikestrecken vermittelt. Am 22. September von 14.00 bis 16.30 Uhr lernen die Teilnehmer:innen am Sportplatz Längenfeld in verschiedenen Situationen zu reagieren und mögliche Unsicherheiten zu überwinden.

Straßenraum zu Lebensraum

Ebenso sind die nächsten Generationen in Schulen und Kindergärten zum Mitmachen eingeladen. So soll der Kindergarten- und Schulweg autofrei bewältigt werden. Familien finden auf kreative Weise heraus, wie viel Spaß es macht, die Strecke ohne Auto zurückzulegen. Schulklassen erarbeiten Ideen, wie die Straßen rund ums Schulgelände lebenswerter und kinderfreundlicher werden können. Die Vorschläge werden bei der jeweiligen Gemeinde eingereicht und die Besten prämiert. Die Siegerklasse erhält eine Belohnung.

Nachhaltiger Arbeitsweg

Auch Betriebe nehmen an der Initiative teil. Diese können beim Gewinnspiel „Aktivstes Unternehmen“ mitspielen. Mit Aktivitäten wie Fahrradfahren, Fahrgemeinschaften bilden, ohne Auto in die Arbeit oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, zeigen sie, wie umweltfreundlich die eigene Firma ist. Die teilnehmenden Unternehmen sollten ihre Aktionen mit kreativen Fotos, Videos oder Texten dokumentieren. Dem oder der Gewinner:in winkt eine Überraschung für die ganze Belegschaft.

Spaß an Bewegung

In Sportgeschäften erhält man Ausrüstung, Beratung und Fachwissen, wenn es um das Thema Bewegung geht. Deshalb begleiten die Ötztaler Sporthändler die Mobilitätswoche mit ihrer Expertise und leisten damit einen Beitrag für den Ausbau von umweltfreundlichen und vor allem gesunder Fortbewegung.





Weitere Infos: www.oetztal2030.at

