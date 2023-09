European Researchers’ Night „Life is Science in a digital world” 2023 in Graz und St. Pölten

Unter dem Motto “Life is Science in a digital world” veranstalten das Forschungszentrum Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) und die FH St. Pölten das Wissenschaftsevent „European Researchers’ Night“. An den Standorten Graz und St. Pölten wird am 29. September 2023 Forschung durch Mitmach-Experimente, Live-Vorträge, Workshops und weitere Programmpunkte für die Öffentlichkeit auf spannende Weise erleb- und begreifbar. Der Eintritt ist kostenlos.

Graz und St. Pölten – Die European Researchers‘ Night (ERN) zählt zu einer der größten Wissenschaftsveranstaltungen Europas. In gleichzeitig bis zu 400 europäischen Metropolen öffnen wissenschaftliche Einrichtungen unterschiedlichster Forschungsbereiche ihre Türen für die Öffentlichkeit. BesucherInnen aller Altersgruppen – insbesondere Familien und Jugendliche – werden in unterhaltsamer und verständlicher Weise neueste Erkenntnisse aus der Welt der Forschung vorgestellt.

Aktuelle Trends in den Life Sciences

In Österreich wird die ERN bereits zum vierten Mal in Folge vom Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) koordiniert. Wie im Vorjahr steht die European Researchers Night unter dem Motto „Life is Science in a digital world“ und wird zusammen mit der FH St. Pölten durchgeführt. Im Fokus stehen die Themenfelder „Gesundheit & Ernährung“, „Klima & Umwelt“, „Digitale Transformation“ und „Kultur & Gemeinschaft“, welche aktuelle Trends in der Forschung beleuchten.

Dialog zwischen ForscherInnen und Öffentlichkeit

Ab 15 Uhr warten zahlreiche Stationen im Universalmuseum Joanneum (Standort Graz) darauf, von Besucher*innen erkundet zu werden. Neben Experimenten zum selber machen, geben Forschende vor Ort Einblick in ihre Arbeitswelt, zeigen, wie viel Wissenschaft in unserem Alltag steckt, und bieten die Chance zum Dialog. „Letzteres ist gerade in Zeiten zunehmender Wissenschaftsskepsis wichtig, um Berührungsängste abzubauen und durch zielgruppengerechte Wissensvermittlung die große Bedeutung von Wissenschaft für unseren Alltag vor Augen zu führen. Und wer weiß: Vielleicht gibt die ERN ja einen Anstoß, dass sich das eine oder andere Kind für eine Karriere in der Forschung interessiert?“, erklärt die acib-Eventorganisatorin Olivia Laggner.

„Die European Researchers‘ Night ist eine hervorragende Möglichkeit, die Vielfalt der Forschung kennen zu lernen, ihre Bedeutung für den Alltag zu sehen sowie Neugierde und Wissensdurst zu wecken“, sagt Angelika Czedik-Eysenberg vom Service für Forschungs- und Wissenstransfer an der FH St. Pölten.

Von Laborfleisch über ein Pop-up-Planetarium bis hin zu Plastikrecycling, Künstlicher Intelligenz und Online-Fitness-Trends

Von 15:00 bis 20:00 Uhr finden zahlreiche Vorträge renommierter WissenschaftlerInnen statt, unter anderem von Mikrobiom-Experten und NASA-Berater Alexander Mahnert. In seinem Vortrag „Protecting the Earth from the scum of the universe” geht er darauf ein, wie AstronautInnen im All ihr Mikrobiom (alle Mikroorganismen, die den Menschen besiedeln) und damit ihre Gesundheit aufrechterhalten können.

Marlies Temper, Leiterin des Studiengangs Data Science an der FH St. Pölten, zeigt ihn ihrem Vortrag zum Thema „Die KI-Revolution“, was rund um künstliche Intelligenz bereits Realität ist und was noch in die Welt der Science Fiction gehört.

Damit die Action nicht zu kurz kommt, laden die vielen Mitmachstationen zum „Hands-on-Experimentieren“ ein. Von der Erde aus in den Weltraum reisen? Das bietet das digitale „Pop-up Planetarium“: In diesem mobilen Sternenzelt führt die Astronomin Ruth Grützbauch die BesucherInnen auf eine interaktive Reise durchs All. Im „Virtual Gym“ motiviert Virtual Reality zu mehr Aktivität im Alltag, Stationen zum Thema „Food of the Future“ zeigen, wie u.a. Kultiviertes Fleisch hergestellt wird, welche besonderen Fähigkeiten Hefe mitbringt, oder bieten die Verkostung von Mehlwurmwaffeln an. Das Geschicklichkeitsspiel „Exit the Ribosome!“ führt schrittweise ins Innere von Zellen und erklärt, wie Proteine entstehen. Es warten knifflige Aufgaben, die mit viel Grips und Geschicklichkeit gelöst werden wollen!

Workshops während und nach der ERN

Bei Workshops an der FH St. Pölten können SchülerInnen etwa ein digitales Exit-the-room-Spiel zum Thema Gesundheit ausprobieren, zum Thema „Das digitale Ich“ etwas über professionelle Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken erfahren, mit dem Gestalten von Spielen, Comics und didaktischen Methoden Daten anschaulich machen oder den Online-Fitness-Trend #fitspiration entlarven. Anmeldungen sind noch bis 20. September möglich. Schulklassen, die am 29. September keine Zeit haben oder keinen Platz mehr bekommen haben, können auch später noch an Workshops teilnehmen: Weitere Schulangebote, die flexibel im Lauf des Wintersemesters gebucht werden können, gibt es im Rahmen des „Researchers@School“-Programms.

Science Slam: WissenschaftlerInnen auf die Bühne

Zu einem ganz besonderen Highlight zählt um 20:00 Uhr das Abendprogramm der Veranstaltung – der Science Slam im Alumnihörsall der Universität Graz: Junge ForscherInnen versuchen in wenigen Minuten, das Publikum von ihrem Thema zu begeistern. Mittels Saal-Voting wird entschieden, wer sein Thema am packendsten, unterhaltsamsten und verständlichsten auf die Bühne gebracht hat.

Einfach vorbeikommen – der Eintritt ist frei

Die European Researchers Night hat damit auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammengestellt und freut sich über zahlreiche BesucherInnen und regen Austausch. Der Zutritt zur ERN ist kostenlos und eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

European Researchers Night – „Life is Science in a digital world”

29.09.2023, Graz und St. Pölten

Weitere Informationen:

www.lifeisscience.at

Über das acib

Das 2010 gegründete Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) entwickelt neue, umweltfreundlichere und ökonomischere Prozesse für die Biotech-, Chemie- und Pharmaindustrie und verwendet dafür die Methoden der Natur als Vorbild. Das internationale Forschungszentrum für industrielle Biotechnologie ist eine Non-Profit-Organisation mit weltweiten Standorten und Hauptsitz in Graz. acib versteht sich als Partnerschaft von 150+ Universitäten und Unternehmen. acib-Eigentümer sind die Universitäten Innsbruck und Graz, die Technische Universität Graz, die BOKU Wien sowie Joanneum Research. Gefördert wird das K2-Zentrum im Rahmen des COMET-Programms durch das BMK, BMAW sowie die Länder Steiermark, Wien, Niederösterreich und Tirol. Das COMET-Programm wird durch die FFG abgewickelt.

Über die Fachhochschule St. Pölten

Die Fachhochschule St. Pölten ist Anbieterin praxisbezogener und leistungsorientierter Hochschulausbildung zu den Themen Medien, Kommunikation, Management, Digitale Technologien, Informatik, Security, Bahntechnologie, Gesundheit und Soziales. In 6 Departments bieten 26 Studiengänge und zahlreiche Weiterbildungslehrgänge knapp 4.000 Studierenden eine zukunftsweisende Ausbildung. Hierbei werden Lehre und Forschung eng verzahnt. Als European University leitet die FH St. Pölten die europäische Hochschulallianz E³UDRES² (Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) und arbeitet mit Hochschulen aus 9 Partnerländern an Konzepten für die Hochschule der Zukunft sowie an der Entwicklung smarter und nachhaltiger europäischer Regionen.

Die European Researchers‘ Night 2023 wird von der Europäischen Kommission unter HORIZON EUROPE im Rahmen der Marie Skłodowska-Curie actions finanziert (GA No. 101059737).

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Kontakt

Martin Walpot, MA

Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib)

acib GmbH

Head of Public Relations and Marketing

T: +43 316 873 9312

E: martin.walpot@acib.at

I: www.acib.at



Mag. Mark Hammer

FH St. Pölten

Fachverantwortlicher Presse

Marketing und Unternehmenskommunikation

T: +43/2742/313 228 269

M: +43/676/847 228 269

E: mark.hammer@fhstp.ac.at

I: https://www.fhstp.ac.at/de/presse