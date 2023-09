VERBUND setzt in Zukunft auf Konsortium aus Schatz & Stöber und Jung von Matt.

Das Konsortium unter der Leitung von Schatz & Stöber mit Jung von Matt Donau, Netzeffekt und Creators konnte überzeugen und wird mit der ersten Kampagne im Q1/2024 online gehen.

Die VERBUND AG hat im März 2023 einen umfassenden Pitch-Prozess im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung gestartet. Gefragt war ein 360°-Kommunikationskonzept für alle paid und owned Media Channels, digital und analog, B2C wie B2B. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf ein grundlegendes Konzept für Aufbau und Betrieb eines Brand Control Centers gelegt. Damit soll in Zukunft gemäß dem Motto „One Brand. One Voice“ eine inhaltliche und formal konsistente Markenführung entlang aller internen & externen Kommunikationskanäle sichergestellt werden.

Am Ende des Prozesses hat die Jury ein Konsortium unter der Leitung von Schatz & Stöber (dahinter stehen Josef Koinig und Andreas Putz mit ihrer neuen Agentur für Markenführung) mit Jung von Matt Donau, Netzeffekt und Creators überzeugt. Das Konsortium konnte sowohl kreativ wie auch in der Herangehensweise für das Brand Control Center die besten Inputs liefern. Die erste Kampagne wird im Q1/2024 online gehen.

Michael Strugl, CEO VERBUND: „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unsere Kräfte in einem Brand Control Center zu bündeln und die Kommunikation für alle VERBUND-Bereiche aus einer Hand zu entwickeln, umzusetzen und zu monitoren.“

„Mit der Erfahrung und Expertise von Josef Koinig und Andreas Putz in Kombination mit der kreativen Power von Jung von Matt Donau bin ich überzeugt, dass wir die Marke VERBUND in einem für Energieunternehmen schwierigen Umfeld als führende Energiemarke Österreichs positionieren werden“, schließt Monika Riedel, Bereichsleiterin Konzernkommunikation, an.

Josef Koinig: „VERBUND ist eine Marke von internationalem Format und gesellschaftspolitischer Bedeutung. Es ist ein Privileg, gemeinsam mit den Teams der VERBUND AG an der Zukunft dieser Marke zu arbeiten und ihre kommunikative Kraft voll zu entfalten.“

Begleitet wurde der komplette Prozess durch die Pitch-Pros, die Plattform für die Vergabe von Kreativleistungen von Christian Gruber und Sabrina Glechner (beide Schramm Öhler Rechtsanwälte) sowie dem Marketingexperten Peter Baumgartner.

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 96 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2022 mit rund 3.700 Mitarbeiter:innen ein Konzernergebnis von rund 1.700 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 3.160 Mio. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich.

VERBUND ist der entscheidende Player für das Gelingen der Energiewende in Österreich. Die dafür anstehenden Herausforderungen verlangen eine geschlossene Ausrichtung des gesamten Unternehmens, die VERBUND mit der Mission V vorantreibt. Die Mission V ist ein langfristiges und umfassendes Transformationsprogramm und steht für den Willen, der Klimakrise als Kraft der Wende entgegenzutreten. Dieses Programm basiert auf der VERBUND-Strategie 2030 mit ihren drei Stoßrichtungen: Der Stärkung des integrierten Heimmarkts, dem Ausbau erneuerbarer Energien in Europa und der Etablierung als europäischer Wasserstoffplayer. Mit der Mission V forciert VERBUND das Erreichen der strategischen Ziele 2030 und stellt deren Umsetzung sicher. Weitere Informationen: www.verbund.com

Rückfragen & Kontakt:

Ingun Metelko

VERBUND AG

Unternehmenssprecherin

Telefon: +43 664 380 92 69

E-mail: ingun.metelko@verbund.com

Website: www.verbund.com