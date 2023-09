Gelungene EM-Generalprobe für Österreichs Wakeboard-Elite in der AREA 47

Seriensiegerin Mariella Flemme und Jan Ramelmühler gewinnen die 7. Tyrolean Wakeboard Masters

Spektakuläre Tricks, Moves und Jumps zeigte die heimische Wakeboard-Community beim sportlichen Aufeinandertreffen in der AREA 47. Die AthletInnen kämpften bei den siebten Tyrolean Wakeboard Masters, präsentiert von Raiffeisenclub Tirol, um den begehrten Titel. Bei den Damen siegte die Oberösterreicherin Mariella Flemme zum fünften Mal in Folge vor Lokalmatadorin Daniela Zoller aus Tarrenz und der Steirerin Rosa Pacher. In der Herrenwertung triumphierte der Oberösterreicher Jan Ramelmühler. Hinter ihm landeten Vorjahressieger Nicki Pranger und Markus Peherstorfer.

Von 21. bis 23. September treffen sich die besten WakeboarderInnen in der Nähe von Paris zu den „European & African Cable Wakeboard Championships 2023“. Mittendrin auch das fünfköpfige österreichische Team mit Mariella Flemme, Dennis Doornwaard, Nicki Pranger, Jan Ramelmühler und Leo Stieber. Dieses ging bei der siebten Auflage der Tyrolean Wakeboard Masters in der AREA 47 geschlossen an den Start. Knapp 50 TeilnehmerInnen begeisterten Fans und Fachjury bei optimalen Bedingungen mit ihren Leistungen in den Kategorien Kicker, Feature und Airtrick.

„Super Generalprobe für EM“

Erneut konnte die Oberösterreicherin Mariella Flemme die Damenklasse für sich entscheiden. Bereits zum fünften Mal in Folge dominierte die 18-Jährige den Bewerb. „Trotz starker Konkurrenz ist es für mich super gelaufen und ich konnte meinen Run perfekt hinstellen“, so die Seriensiegerin am Cable der AREA 47. Gleichzeitig bedeutet das Antreten eine ideale Generalprobe für die Europameisterschaften in Frankreich: „Das Cable in Paris dreht sich genau wie hier im Uhrzeigersinn. Deshalb ist dieser Contest vom Zeitpunkt her ideal.“ Hinter Flemme landete Daniela Zoller aus Tarrenz auf dem zweiten Platz. „Damit habe ich nicht gerechnet und bin deshalb mehr als zufrieden. Geholfen hat die gute Stimmung von den Fans. Die heimische Wakeboardcommunity entwickelt sich prächtig“, erklärt die Tirolerin. Der dritte Rang ging an Rosa Pacher aus Wollsdorf in der Nähe von Graz.

Premierensieg für Ramelmühler

Das erste Antreten auf Westösterreichs einziger Wakeboardanlage hat sich ausgezahlt für den Oberösterreicher Jan Ramelmühler. Er holte sich den Tagessieg in der Kategorie Open Men und ließ Vorjahressieger und Mitfavorit Nicki Pranger hinter sich. Auf Platz 3 fuhr Markus Peherstorfer aus dem oberösterreichischen Gallneukirchen. „Ich bin aus Spaß zum ersten Mal auf die Anlage hergekommen und mir ist glücklicherweise alles aufgegangen. Das Set-Up mit den Obstacles und der alpinen Kulisse ist genial“, blickt Ramelmühler auf seinen Premierensieg zufrieden zurück.

Impuls für den Wakeboardsport

Sehr zufrieden mit dem Verlauf zeigt sich auch Joe Köck, Obmann des Vereins Wakeboard und Freestylesport Tirol. Dieser hat sich der Förderung des angesagten Trendsports verschrieben. „Das Level bei den Tyrolean Wakeboard Masters ist auf einem hohen Niveau, was sich auch bei den gezeigten Tricks niederschlägt. Unserem Tiroler Nachwuchs eröffnet sich die Chance, sich mit den Besten des Landes zu messen. Der zweite Platz von Daniela Zoller bei den Damen stellt eine wahnsinnig gute Leistung dar. Für das österreichische Team war es eine super Generalprobe für Paris“, erklärt Köck.

Ergebnisse Tyrolean Wakeboard Masters, präsentiert von Raiffeisenclub Tirol:

Juniors:

1. Nicolas Dalmonek

2. Niklas Krenn

3. Kilian Lakatha

Ladies:

1. Mariella Flemme

2. Daniela Zoller

3. Rosa Pacher

Men:

1. Jan Ramelmühler

2. Nicki Pranger

3. Markus Peherstorfer



Über die AREA 47

Seit der Eröffnung im Jahr 2010 begeistert Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark mit einer ständig wachsenden Zahl an Trendsportarten. Mittlerweile stehen rund 40 verschiedene Aktivitäten im einzigartigen Setting des 9,5 Hektar großen Areals zur Auswahl. Die Innovationskraft der AREA 47 wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, etwa dem Tirol Touristica-Award, dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich oder dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus. International und national renommierte Brands wie adidas Terrex, GoPro und Stiegl zählen zu den Partnern der AREA 47.

Weitere Informationen: www.area47.at

