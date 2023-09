PA: Roland Winischhofer ist neuer CFO von DHL Express Österreich

Roland Winischhofer ist neuer CFO von DHL Express Österreich Der 40-Jährige bringt 15 Jahre Erfahrung im Finanzbereich mit und war zuletzt bei DHL Global Forwarding tätig.

Wien, 11. September 2023. DHL Express Österreich hat Roland Winischhofer zum neuen CFO ernannt. Er übernimmt damit von Joanna Krop, die im Frühjahr 2023 zur DHL Tochter DHL Air gewechselt ist.



Roland Winischhofer bringt fundierte Erfahrung im Finanzbereich mit und kennt die spezifischen Herausforderungen der Logistikbranche bereits bestens: Nach verschiedenen Positionen u.a. bei Siemens, B&G Wirtschaftstreuhand, REWE und Klöpfel Consulting begann er 2013 bei DHL Global Forwarding als Controller CEE und CZ und übernahm 2018 seine Rolle als CFO DHL Global Forwarding CZ und SK, in der er bis zuletzt tätig war.



„Mit Roland Winischhofer konnten wir einen Finanzexperten mit einem breiten Erfahrungsschatz und viel Know-How zu den Spezifika unserer Branche gewinnen“, betont DHL Express Austria CEO Ralf Schweighöfer.



„Nach vielen Jahren in der Tschechischen Republik und Slowakei, freut es mich sehr, meine Reise hier bei DHL Express Österreich fortzusetzen. Ich bin beeindruckt von der einzigartigen Vision, die DHL Express antreibt - Kundenorientierung, eine starke Unternehmenskultur und die Leidenschaft für Innovationen. DHL zeichnet sich außerdem in der Branche dadurch aus, dass es seine Wertekultur über alles andere stellt und so ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld schafft”, so Roland Winischhofer.



Roland Winischhofer hat einen Abschluss in Entrepreneurship der FH Wien und ist zertifizierter Bilanzbuchhalter. 2022 hat er zudem einen Executive MBA der WU Wien und University of Minnesota abgeschlossen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

DHL Express (Austria) GmbH

Mag. Ursula Hetfleisch

Pressesprecherin

Telefon: +43 664 1468342

E-mail: ursula.hetfleisch@dhl.com

Weitere Presseinformationen: Pressecenter



Diese Kontaktdaten gelten ausschließlich für Medienanfragen.

Bei Fragen zu einzelnen Sendungen oder Dienstleistungen von DHL Express Austria hilft der Kundenservice 0800 550505.



DHL – Excellence. Simply delivered.

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Mit unseren DHL-Divisionen bieten wir ein einzigartiges Logistikportfolio – von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, dem internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 395.000 Mitarbeiter:innen in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und

ermöglicht so globalen nachhaltigen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern und spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie „Technology“, „Life Sciences & Healthcare“, „Engineering, Manufacturing & Energy“, „Auto-Mobility“, und „Retail“ ist DHL „The logistics company for the world“.

DHL ist Teil des Konzerns DHL Group. Die Gruppe erzielte 2022 einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt DHL Group die netto Null-Emissionen-Logistik an.