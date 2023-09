Event-Tipp: ARTWALK palimpsest durch die Brotfabrik und ihre Geschichte

ARTWALK palimpsest Ein künstlerischer Hörspaziergang durch die Brotfabrik und ihre Geschichte Wien, am 6.09.2023 - Ein Highlight am Kulturfestival in der Brotfabrik: Der ARTWALK palimpsest geht in die zweite Runde. Von 28. September bis 1. Oktober laden der transdisziplinäre Kulturverein ECHOLOT und das Medien-Startup INSELMILIEU Reportage ein weiteres Mal zur Auseinandersetzung mit dem historisch bedeutsamen Ort in Wien-Favoriten ein. Bei dem künstlerischen Hörspaziergang verbinden sich Journalismus, Literatur, Musik, Multimedia-Installationen, Tanz und Schauspiel zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk, das von einer düsteren Vergangenheit erzählt.

Der Duft von frisch gebackenem Brot weht nur noch bis Ende des Jahres über das Gelände der Brotfabrik. Denn Ankerbrot zieht endgültig aus. Der transdisziplinäre Kulturverein ECHOLOT und das Medien-Startup INSELMILIEU Reportage beschäftigen sich daher im Zuge ihrer zweiten Kooperation mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des historischen Areals im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Nach der erfolgreichen Premiere im Frühjahr wird Ende September beim Brotfabrik-Kulturfestival “FAVORITE FALL” erneut journalistische Recherche künstlerisch erlebbar gemacht.

Multimediale Vergangenheitsaufarbeitung

“Als Künstlerinnen und Künstler vor Ort sehen wir uns in der Verantwortung, uns tiefergehend unserer unmittelbaren Umgebung auseinanderzusetzen”, erzählt Regisseur Hans-Christian Hasselmann, der mit dem Kulturverein ECHOLOT den historischen Getreidespeicher an der Absberggasse zu einem Kunst- und Kulturraum ausgebaut hat. Bei der multimedialen Veranstaltung begeben sich die Besucher:innen mit Funkkopfhörern auf Spurensuche durch die über 130 Jahre alten Gemäuer der Brotfabrik. Dabei lässt das transdisziplinäre Produktionsteam die Geschichten des Ortes durch künstlerische Stationen aus Fotografie, Literatur, installativer Kunst, Musik, Video und Performance für das Publikum zum Leben erwecken. Zwischen Aerial Silk-Darbietung, Cello-Klängen und Sound-Collagen wirft der Hörspaziergang vor allem Fragen über ein finsteres historisches Kapitel auf: Welche Schreckenstaten fanden während der NS-Zeit in der Brotfabrik statt und was passierte bei der Arisierung des Bäckereibetriebs? Die Besucher:innen tauchen auf der Suche nach Antworten in jeweils eine von zwei fesselnden Lebensgeschichten ein, die eng mit der Ankerbrotfabrik und dem nationalsozialistischen Regime verbunden sind.

Ankerbrot-Erbin und Nazi-Profiteur

Ankerbrot-Erbin Bettina Mendl musste 1938 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft vor den Nazis ins Ausland fliehen. Über ihre Zeit in Wien und ihre Herkunft hüllte sie sich vor ihrer Tochter Phyllis ein Leben lang in Schweigen. Der bekannte Unternehmensberater Roland Berger stilisierte seinen Vater, den ehemaligen Generaldirektor von Ankerbrot, zum Widerstandskämpfer im Dritten Reich - eher dieser von Medien als Nazi-Profiteur entlarvt wurde. Auf Grundlage der beiden Biografien verfassten Autorin Maren Streich und Autor Thyl Hanscho eigens szenische Texte, die von Regisseur Hans-Christian Hasselmann mit den beiden Schauspieler:innen Sarah Zelt und Anton Widauer wirkungsvoll in Szene gesetzt werden. In zwei ARTWALK-Routen, die jeweils einer Lebensgeschichte folgen, dringt nicht nur die historische Vergangenheit an die Oberfläche, sondern innere Konflikte und Brüche in der Erinnerung werden auf einzigartige Weise abgebildet. “Das Areal der Brotfabrik in Wien-Favoriten wirkt, als hätte es eine jüdische Geschichte nie gegeben. Diese Leerstelle wollen wir mit unserer multimedialen Produktion füllen”, erzählt das Produktionsteam.

Schon jetzt per Podcast reinhören!

Teil des multimedialen Projekts ist eine zweiteilige Podcast-Reportage des Medien-Startups INSELMILIEU, die bereits in allen Podcast-Playern zu hören ist. Die aufwendig gestaltete Audioproduktion behandelt die Arisierung des Unternehmens Ankerbrot im Jahr 1938, die Vertreibung der jüdischen Gründerfamilie Mendl und erinnert zudem an die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter:innen, die im Zweiten Weltkrieg in der Ankerbrotfabrik zum Arbeiten gezwungen wurden. "In der Reportage geht es um Erinnerungskultur, Verdrängung und um das Umdeuten von Geschichte - auf einer gesamtgesellschaftlichen, aber auch auf einer individuellen Ebene. Wir wollen dazu anregen, sich mit der Rolle der eigenen Familienangehörigen im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und Fragen zu stellen”, erzählen die beiden Journalistinnen. In der Podcastfolge kommen wissenschaftliche Forschungen des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust Studien ebenso vor, wie Recherchen des deutschen Handelsblatts und Interviews mit jüdische Zeitzeuginnen. Im Rahmen ihrer journalistischen Eventreihe “Burst your Bubble” bereiten die beiden Medienmacherinnen regelmäßig Inhalte künstlerisch auf und machen sie dadurch mit allen Sinnen erfahrbar.

Schichten abtragen und sichtbar machen was darunter liegt

Hinter der Entwicklung des ARTWALKs und der multimedialen Formate steht ein Kreativteam, das transdisziplinär an der Schnittstelle zwischen Performance und Journalismus arbeitet. Das künstlerische Produktionsteam hat sich im Entstehungsprozess intensiv mit dem Abtragen von Schichten und dem Sichtbarmachen von Vergessenem beschäftigt. Dies gibt dem inzwischen dritten ARTWALK seinen Namen: “Palimpsest” bezeichnet ein Schriftstück, von dem der ursprüngliche Text abgeschabt oder abgewaschen wurde, um es danach neu zu beschriften. Dabei wurde nicht nur die Rolle von Ankerbrot zur NS-Zeit beleuchtet, sondern auch amüsante Anekdoten ehemaliger Ankerbrot-Mitarbeiter:innen und Bewohner:innen des zehnten Wiener Gemeindebezirks zusammengetragen.

Vom 28. September bis zum 1. Oktober 2023 werden drei ARTWALK-Vorstellungen auf dem gesamten Gelände der Brotfabrik im 10. Bezirk angeboten. Im Anschluss gibt der gemeinsame Ausklang bei Craft Beer im Bräuhaus Ten.Fifty die Möglichkeit, sich über das Erlebte auszutauschen und vor Ort in die vielen anderen aufregenden Programmpunkte des Festivals einzutauchen.

ARTWALK palimpsest

Ein künstlerischer Hörspaziergang durch die Brotfabrik und ihre Geschichte.

Ein Projekt von ECHOLOT in Koproduktion mit INSELMILIEU Reportage

In Kooperation mit Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien, Kulturhaus Brotfabrik und Bräuhaus Ten.Fifty

Vorstellungen:

Do, 28.9.: 19:00 - 21:00 Uhr

Sa, 30.9.: 14:00 - 16:00 Uhr

So, 01.10.: 17:00 - 19:00 Uhr

VVK Tickets unter www.lot.wien/event-details/artwalk-palimpsest-2023-09-28-19-00

Reduziert: 15€ (für Schüler:innen bis 16 Jahre, Lots:innen sowie Inhaber:innen der IG-Karten (bildende Kunst, freie Theater)

Standard: 20€

Support: 30€ (inkl. ein Bier im Bräuhaus Ten.Fifty)

Freier Eintritt mit Kulturpass nach Anmeldung unter booking@lot.wien möglich (Anzahl der Tickets ist begrenzt)

Infos: www.lot.wien/artwalk

Treffpunkt: Das LOT, Absberggasse 31, 1100 Wien

Dauer: 2h mit Ausklang im Bräuhaus Ten.Fifty

INSELMILIEU Podcast-Reportage “Was geschah in der Ankerbrotfabrik während der NS-Zeit?”:

www.inselmilieu-reportage.at/die-ankerbrotfabrik-waehrend-der-ns-zeit

Von und mit: Hans-Christian Hasselmann, Jana Mack, Sarah Zelt, Anton Widauer, Çağdaş Çeçen, Daniel Sommergruber, Joachim Huber, Tobias Schützenberger, Frida Robles, Amina Kummer, Maren Streich, Thyl Hanscho, Valentin Katelevsky, Milan Wisiak, Josef Morawek, Jannine Sladky, Lilly Maaß, Lidiia Akryshora, Julia Breitkopf, Julia Riederer, Sandra Bayer, Julia Novak, Gianluca Barba und Naemi Thoma

