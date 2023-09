PA: Wevolt Complete: Neue Komplettlösung hilft Hausbesitzern bei Energiewende

PRESSEINFORMATION Wevolt Complete: Neue Komplettlösung hilft Hausbesitzern bei Energiewende Wien, 6. September 2023 Egal ob neue, bestehende oder zu sanierende Dächer – noch nie war es so einfach und sicher, ein Tondach in ein Sonnenkraftwerk zu verwandeln. In Kooperation mit dem Premium-Photovoltaik-Modulhersteller Sonnenkraft aus St. Veit an der Glan in Kärnten bietet Wienerberger Österreich heimischen Dachdeckerprofis und ihren Kunden eine intelligente Aufdach-Photovoltaik-Lösung – Planung und Service kommt dabei aus einer Hand.

Wienerberger hat nicht nur seine Produkte im Blick, sondern arbeitet auch tagtäglich daran, Hausbesitzern Sicherheit, Qualität und Service zu bieten. Dabei spielen Österreichs Dachdeckerbetriebe eine entscheidende Rolle. Als Profi am Dach wissen sie, wie ein Tondach in höchster Qualität in Neubau oder bei Generalsanierungen verlegt wird. Aber auch bestehende Tondächer müssen von Zeit zu Zeit serviciert werden. Mit „Wevolt Complete“ denkt Wienerberger das gesamte Dach als System und bietet heimischen Dachdeckern ab sofort eine neue Komplettlösung für all diese Anwendungen – und zwar dann, wenn es darum geht, das neue bzw. bestehende oder sanierungsbedürftige Dach in ein wahres Sonnenkraftwerk zu verwandeln.

Johann Marchner, Wienerberger Österreich Geschäftsführer, schildert: „Ein erfolgreiches Projekt besteht aus einem soliden Konzept, passenden Produkten, einer genauen Planung und – dem Know-how der ausführenden Fachverarbeiter. Mit ‚Wevolt Complete‘ möchten wir Österreichs Dachdecker bei ihrer Arbeit und Servicierung der Kunden, die sich eine PV-Anlage anschaffen wollen, unterstützen. Gemeinsam mit der Firma Sonnenkraft bieten wir ihnen ein effizientes All-inclusive-System mit geprüfter Sicherheit und Qualität und begleiten sie in jeder Phase des Photovoltaik-Projekts, vom Kundenwunsch über die genaue Planung bis zur Fertigstellung, flexibel und individuell.“

Service ohne Wenn und Aber – für den Profi-Dachdecker und den Kunden

Wirklich alles kommt dabei aus einer Hand und wird beim, von Wienerberger kommenden, Gesamtangebot skizziert: die Mengenberechnung des Ziegelmaterials, Berechnungen von Statik, Windsog, Schneelast, der Positionierungsplan für die Grundplatten, der Positionierungsplan für die Begehung und die Schneesicherheit, eine Stückliste und der Montageplan für die gesamte PV-Anlage, die Planungsunterstützung für Verkabelung etc. Somit weiß der Profi-Dachdecker schon zu Beginn des Projekts, was alles zu tun ist, und hat keinen eigenen, internen Planungsaufwand mehr. In Zusammenarbeit mit ihm, einem Elektrikerbetrieb und dem Wienerberger-Planungsteam entsteht so eine sichere und funktionale Dachlösung mit PV-Anlage.

Wolfgang Seidler, Sonnenkraft Geschäftsführer, freut sich über die Partnerschaft mit Wienerberger Österreich: „Die Firma Sonnenkraft und der Ziegelhersteller Wienerberger sind zwei heimische Topproduzenten. Gemeinsam, in enger regionaler Zusammenarbeit halten wir die wichtige Wertschöpfung im Land und liefern Österreichs Profidachdeckern und deren Kunden nachhaltige, klimaschonende Lösungen, bedienen dabei kurze Transportwege und setzen auf heimische Qualität für die Energiewende.“

Ohne Risiko zur optimalen Photovoltaik-Anlage

Über die vielen Vorteile einer eigenen Photovoltaik-Anlage wissen heimische Hausbesitzer und Häuslbauer natürlich längst Bescheid. Dazu zählen Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Generationengerechtigkeit und die Entlastung der eigenen Brieftasche. Bleibt noch die Frage, in wessen Hände sie ihre persönliche Energiewende legen möchten. Tatsächlich birgt die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf neue und bestehende Tondächer eine Reihe von Risiken – beispielsweise bei Anwendung von Universal-Montage-Systemen. So etwa können handwerkliche Fehler, ungenaue Planung, falsche Berechnungen von Statik, Windsog und Schneelast zu Wassereintritt, einer Verminderung des Brand- und Wärmeschutzes oder zum Verlust der Garantieleistungen führen. Die gute Nachricht ist: Mit Wevolt Complete bieten bereits ausgewählte Dachdecker-Meisterbetriebe wie die Firma Schachner Dach in Hausmannstätten südöstlich von Graz in der Steiermark eine hochqualitative Komplettlösung an, mit der ein Dach dicht und der Hausbesitzer bzw. Häuslbauer in jeder Phase entspannt bleibt.

Franz Schachner, Schachner Dach Geschäftsführer, sagt: „Mit Wienerberger haben wir eine ausgezeichnete, langjährige Geschäftsbeziehung, in der die gemeinsame Lösung für unsere Kunden im Vordergrund steht. Mit Wevolt Complete können wir eine einfache und qualitative Ergänzung zur gewählten Tondachlösung bieten und stellen das Dach inklusive PV-Modulen als EIN gesamtes, geprüftes System fertig.“

Weitere Informationen zu Wevolt Complete finden Sie unter: www.wienerberger.at/photovoltaik

