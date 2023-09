CAWI-Print 2023: „MediaMagazin“ klettert auf Allzeithoch

CAWI-Print 2023: „MediaMagazin“ klettert auf Allzeithoch Reichweitensteigerung beim Kundenmagazin von MediaMarkt

Vösendorf, 06. September 2023 – Die neuen Zahlen der CAWI-Print attestieren dem „MediaMagazin“ einen anhaltenden Aufwärtstrend. Laut der GfK-Studie verfügt das Kundenmagazin von MediaMarkt Österreich nun über eine Reichweite von 10,4 %.

Kontinuierliches Wachstum

Das „MediaMagazin“ unterstreicht mit den aktuellen Zahlen der CAWI-Print seinen langfristigen Aufwärtstrend: seit der Gründung im Jahr 2009 hat die Reichweite stetig zugenommen. Mit den aktuellen Ergebnissen markiert das Kundenmagazin von MediaMarkt nun ein Allzeithoch. So erreicht der Titel einen Top-Wert von 10,4 %. 2022 betrug die Reichweite noch 9,5 %. Das MediaMagazin erreicht somit 752.000 Leserinnen und Leser (nach 606.000 im Jahr 2022).

Starke Zahlen

Neben der Reichweite von 10,4 % sind auch weitere Zahlen erfreulich. So weist das „MediaMagazin“ eine Bekanntheit von 57,7 % aus, der Wert des „Weitesten Leserkreis“ liegt bei 1.640.000 Leserinnen und Leser. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir den Aufwärtstrend fortsetzen konnten“, so Christoph Ableitinger, Marketingleiter von MediaMarkt Österreich. „Die guten Zahlen belegen, dass wir mit der Qualität der Produktion sowie der Wahl unserer Vertriebswege richtig liegen.“ Bemerkenswert an den aktuellen CAWI-Zahlen ist der markante Zuwachs in der Zielgruppe der Frauen, hier veränderte sich die Reichweite von 6,1 % auf 8,7 %. „Wir sehen diesen Trend sowohl bei unserem Magazin als auch generell in der Wahrnehmung der Marke MediaMarkt im Brand Equity Index“, so Christoph Ableitinger.

Omnichannel-Konzept auch bei Content

Das „MediaMagazin“ erscheint aktuell fünf Mal im Jahr mit einer Auflage von 225.000 Stück. Produziert wird das Magazin von der Linzer Agentur Content Creation GmbH. Das Unternehmen rund um Technik-Experte Wolfgang Bogner betreut das Projekt seit 2016 und verantwortet neben der Print-Publikation auch die Content-Produktion für den digitalen Ableger „MediaMagazin Online“ (mediamag.at) sowie für die Social-Media-Kanäle von MediaMarkt. „Das ‚MediaMagazin‘ spielt nach wie vor eine zentrale Rolle in unserer Content-Produktion, wir denken und erzählen unsere Themen aber natürlich kanalübergreifend, entsprechend unseres Omnichannel-Konzeptes“, so Ableitinger weiter. In der Themensetzung liegt sowohl analog als auch digital der Schwerpunkt auf Ratgeber- und Service-Stories, Produktnews und Trendreportagen. Damit wird das saisonale Geschäft des Unternehmens punktgenau mit relevanten Inhalten unterstützt.

Überzeugendes Vertriebskonzept

Verteilt wird das „MediaMagazin“ über eine Vielzahl von alternativen Vertriebswegen. Dazu gehören die Kooperation mit den Tageszeitungen „Österreich“ und „Kronen Zeitung“, weiters ist das Magazin bei 185 Klipp Frisören, bei 200 ENI-Tankstellen, in 38 Burger King Filialen, in über 90 ARBÖ-Standorten, in 130 Fressnapf-Filialen, in 35 Fastbox- und Plankenauer-Niederlassungen, 150 Fussl-Filialen sowie in allen Aida-Konditoreien zu finden. Das Magazin wird darüber hinaus über den „Leserzirkel“ und über „Medien für Med“ zum Leser transportiert.

Rückfragen & Kontakt:

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

24-15 &

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at