Eventtipp: Pfeifer Talk über Kommunikation im Wandel

Eventtipp: Pfeifer Talk über Kommunikation im Wandel

Im nächsten Expertentalk der Pfeifer Group am 26. September 2023 dreht sich alles um zeitgemäße Kommunikation in der digitalisierten Welt. Als Referent zu Gast ist Prof. Dr. Peter Fischer, Experte für Markt- und Werbepsychologie, Marketing und Online-Marketing. Die Teilnahme am Online-Talk ist für alle angemeldeten Interessierten kostenfrei.

Welche Ereignisse führen bei meinen Kund:innen zu neuen Problemen, dessen einzigartige Lösung mein Angebot ist? Welche agilen Methoden helfen uns, diese Veränderungen zu meistern und die Komplexität zu reduzieren? Und welche Bedeutung kommt im digitalen Zeitalter dem professionellen Kommunikations-Management zu? Zentrale Fragen wie diese beschäftigen Unternehmen quer durch alle Branchen. Durch ständige Weiterentwicklung, etwa der Künstlichen Intelligenz, entstehen digitale Tools, die ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Neben den neuen Chancen, die es zu nutzen gilt, sehen sich Unternehmen aber auch mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Phänomene wie Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität (VUCA) bilden schwierige Rahmenbedingungen für gelungene Kommunikation. Wie sich diese Dynamiken erkennen, verstehen und sogar antizipieren lassen, ist Thema des Pfeifer Talks am Dienstag, den 26. September.

Zum Referenten

Prof. Dr. Karl Peter Fischer ist seit über 30 Jahren als Agenturinhaber in Marketing und Verkaufskommunikation tätig. Des Weiteren arbeitet er als Professor an der Hochschule für angewandtes Management, an der Privatuniversität Schloss Seeburg und am Management Institut St. Gallen für die Themenfelder Markt- und Werbepsychologie, Online-Marketing, Social Media und Verkaufsmanagement. Somit kennt er die Herausforderungen in Marketing und Sales sowohl in der Wissenschaft als auch in der aktuellen Praxis.

Informationen zum Event & Anmeldung

Was: Pfeifer Talk über Kommunikation im Wandel

Wann: Dienstag, 26. September 2023, von 16.00 – 17.00 Uhr

Wie: Online via Zoom. Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich.

Im Anschluss an den Vortrag beantwortet der Referent gerne Fragen aus dem Publikum.



Hier geht’s zur Einladung und hier direkt zur Anmeldung.



Über die Pfeifer Group

Die österreichische Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird heute in dritter Generation familiengeführt. Sie beschäftigt 2.600 Mitarbeiter:innen an 13 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien und Finnland. Der Firmensitz befindet sich in Imst (Tirol/Österreich). In den vollintegrierten Sägewerken der Gruppe werden jährlich rund 5,4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu Schnittholz und Hobelware, Betonschalungsplatten, Schalungsträgern, Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz, verleimten Massivholzplatten sowie Palettenklötzen, Briketts, Pellets und Biostrom verarbeitet.

In der Online-Talkreihe „Pfeifer Talk“ lässt Pfeifer seit 2020 regelmäßig Expert:innen zu verschiedensten Themen rund um die Holzindustrie und Arbeitswelt 4.0 zu Wort kommen.

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Pfeifer Timber GmbH

Florian Singer

Fabrikstraße 54

A-6460 Imst

T +43 664 9674229

florian.singer@pfeifergroup.com

www.pfeifergroup.com





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 66712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at