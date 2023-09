Am 9. September kämpfen die heimischen WakeboarderInnen in der AREA 47 um den Meistertitel!

7. Tyrolean Wakeboard Masters am 9. September in der AREA 47

Die heimische Elite matcht sich auch 2023 bei den Tyrolean Wakeboard Masters, präsentiert von Raiffeisen Club Tirol, am Eingang zum Ötztal in der AREA 47. Mit Tricks und actionreichen Runs am Cable zeigen die AthletInnen am Samstag, den 9. September ihre Skills. Fans können den ganzen Tag kostenlos in der Wake AREA mit dabei sein und beim Kampf um den begehrten Titel hautnah mitfiebern!

Bereits zum siebten Mal kämpfen die heimischen WakeboarderInnen in spannenden Duellen bei den Tiroler Meisterschaften um den begehrten Titel. Mit grandiosen Moves, Jumps und Tricks zeigen die SportlerInnen, was sie draufhaben. Dank der Unterstützung der Fans laufen die AthletInnen in der Wake AREA zur Höchstform auf. Beste Aussichten auf die Action am Wasser sowie Snacks und Drinks zur Stärkung bietet das Wake Café.

Bester Wakeboarder der AREA 47

Der Bewerb findet in vier Klassen statt: Wakeskate mixed, Wakeboard U19 männlich, Wakeboard Open Men und Wakeboard Open Ladies. Damit sorgen die WakeboarderInnen für Abwechslung und Spannung der Extraklasse. Die SportlerInnen qualifizieren sich in „Impression-Session“ mit drei TeilnehmerInnen pro Lauf in einer Gruppe von maximal sechs AthletInnen. Halb-, kleines und Super-Finale werden im KO-Modus, Head-to-Head ausgetragen. Für die Wertung zählen die drei Disziplinen: Kicker, Feature und Airtrick. Wer zwei, der drei Kategorien für sich entscheidet, kommt in die nächste Runde. Die Wakeboard-Community lässt die SiegerInnen im Anschluss bei der After Contest Party mit DJ Sanchez im River Haus Bar & Grill hochleben.



Über die AREA 47

Seit der Eröffnung im Jahr 2010 begeistert Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark mit einer ständig wachsenden Zahl an Trendsportarten. Mittlerweile stehen rund 40 verschiedene Aktivitäten im einzigartigen Setting des 9,5 Hektar großen Areals zur Auswahl. Die Innovationskraft der AREA 47 wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, etwa dem Tirol Touristica-Award, dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich oder dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus. International und national renommierte Brands wie adidas Terrex, GoPro und Stiegl zählen zu den Partnern der AREA 47.

