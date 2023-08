Perfekt ausgerüstet für den Schulbeginn

Vösendorf, 31. August 2023 – Wenn die Schule wieder anfängt und sich Klassenzimmer und Hörsäle füllen, ist es Zeit für neues, aber vollem, das richtige, individuell passende Equipment. Mit MediaMarkt ist es leicht, sich die besten Technik-Highlights für einen perfekten Schulbeginn zu sichern und gut vorbereitet in ein neues Jahr zu starten! Aktionsangebote zum Schulstart sind in über 50 Media Märkten österreichweit sowie online bis 9. September erhältlich. Mehr Informationen unter www.mediamarkt.at.

Produktvielfalt für jedes Budget

Der Schul- und Unistart ist die perfekte Gelegenheit, um die Familie und selbstverständlich auch sich selbst neu auszurüsten und damit für die richtige Motivation für das neue Lernjahr zu sorgen. Von leistungsstarken Notebooks für die Oberstufe oder den neuesten Tablets bis hin zu Zubehör wie Speichermedien, Monitore, Headsets und Co., bietet MediaMarkt Aktionsangebote bis einschließlich 9. September für jede Geldbörse.

„Ein neues, modernes und vor allem vielseitig einsetzbares Gerät sorgt zum Schul- und Semesterstart für eine gehörige Portion Motivation. Dabei sind aber individuelle Bedürfnisse des Benutzers zu berücksichtigen. Genau damit haben wir Erfahrung und beraten gerne“, betont Alpay Güner, CEO bei MediaMarkt Österreich.

Federleicht & langlebig

Für Teenies, Studierende aber auch mobile Arbeitskräfte empfiehlt sich das Acer Aspire A315-24P-R1N1 Notebook. Der Arbeitsspeicher ist mit 8 GB für den „Normalgebrauch“ mehr als ausreichend, hat eine sensationelle Akku-Laufzeit von bis zu 11 Stunden und ist mit 1,8 kg federleicht unterwegs transportierbar – ob zur Schule, in die Bibliothek oder ins Büro. Ein echter Motivator für einen Neubeginn!

Leistungsstark & flexibel

Speziell für Studierende konzipiert ist das Microsoft Surface Pro 9 I5/8/256 PLATIN. Es ist mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Festplatte mit Intel® Core™ i5-Prozessor leistungsstark wie ein Laptop, jedoch flexibel wie ein Tablet. Mit Hightech in das neue Schuljahr starten – mit dem Surface Pro 9, das sich an die individuellen Erfordernisse anpasst. Erhältlich in edlem Platin oder coolem Schiefergrau.

Zinsfreie Schnäppchen

Wer bei MediaMarkt vor Ort oder auch unter mediamarkt.at stöbert, findet aktuell bestimmt das ein oder andere Schnäppchen. Und mit der zinsfreien Finanzierung ab 100,- € Einkaufswert mit bis zu 10 Monaten Laufzeit, können selbst größere und langersehnte Wünsche erfüllt werden. Das neue Smartphone, der lang gehegte Traum von einem neuen Laptop oder gar eine bunte Smart Watch für die ganz Kleinen, können jetzt problemlos angeschafft werden.

Aus alt mach neu, auch beim Lernen

Wer sein altes oder defektes Notebook, Tablet, Smartphone oder Smartwatch zu MediaMarkt bringt, anstatt dieses zuhause im Kasten verstauben zu lassen, der tut nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch der Geldbörse. Mit dem Trade-In Service werden gebrauchte Geräte gegen MediaMarkt Geschenkkarten eingetauscht. Ein sehr gutes Startkapital für eine Reinvestition und neue Technik-Schnäppchen.

