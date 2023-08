Einladung zur PK am 14.9.: Sparkasse Imst verlängert jahrzehntelange Partnerschaft mit dem SOS-Kinderdorf

Einladung zur Pressekonferenz: SOS-Kinderdorf und Sparkasse Imst verlängern 65-jährige Partnerschaft

Das SOS-Kinderdorf besteht seit über 70 Jahren. Ein treuer Unterstützer seit frühen Jahren ist die Sparkasse Imst. Sie hilft vor allem in Form von zwei Hauspatenschaften im SOS-Kinderdorf Imst. Zum 65-Jahr-Jubiläum dieser Partnerschaft laden SOS-Kinderdorf und die Sparkasse Imst gemeinsam zu einer Presskonferenz, bei der beide Seiten Bilanz ziehen, die Vorteile aufzeigen und berichten, was mit den bisher rund 100.000 gespendeten Euros für Kinder in Not umgesetzt werden konnte. Zu diesem Pressetermin dürfen wir Sie herzlich einladen.

Was: Pressekonferenz „Partnerschaft SOS-Kinderdorf – Sparkasse Imst Privatstiftung“

Wann: Donnerstag, 14. September 2023, 10 Uhr

Ort: SOS-Kinderdorf Imst, Sonnberg, 6460 Imst

Ihre Gesprächspartner:innen:

Christian Rudisch, Kinderdorfleiter SOS-Kinderdorf Imst

Carina Perberschlager, Sozialpädagogin SOS-Kinderdorf Imst

Erwin Bouvier, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Imst Privatstiftung

Mag. Christian Linser, Vorsitzender des Regionalförderbeirates der Sparkasse Imst Privatstiftung

Mario Kometer, MSc, Vorstand Sparkasse Imst

Mag. Markus Scheiring, Vorstand Sparkasse Imst

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter Tel. +43 5412 66 712-24 oder info@agentur-polak.at

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Sparkasse Imst AG

Marco Klingenschmid

Vertriebssteuerung/Marketing

Sparkassenplatz 1

A-6460 Imst

T +43 (0) 50100-77226

klingenschmidm@imst.sparkasse.at

www.sparkasse.at/imst





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 66712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at