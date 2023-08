Die 25. European Bike Week in Kärnten: Back to the roads!

05. bis 10. September 2023

In den nächsten Tagen wird der Faaker See wieder zu Harleywood. Zahlreiche Harley-Fans reisen bereits in diesen Tagen nach Kärnten an, wobei das eigentliche Treffen mit der Eröffnung des Harley Villages in Faak am See am Dienstag, dem 5. September beginnt und bis Sonntag, 10. September dauert. Das unter dem Motto „Back to the roads“ laufende diesjährige Treffen findet seinen Höhepunkt mit der Harley-Parade am Samstag, dem 09. September.

Vorbereitungen gehen ins Finale

Die Vorbereitungen für das weltgrößte Harley-Treffen laufen auf Hochtouren. Im Harley Village werden über 80 Aussteller und 12 Vertragshändler aus ganz Europa erwartet. Für den kulinarischen Genuss stehen 20 Gastronomiestände bereit, 25 verschiedene Bands sorgen für beste Stimmung. Insgesamt ist das Harley Village 40.000m2 groß.

Harley-Davidson feiert 2023 sein 120-jähriges Firmenjubiläum und die Harley Owners Group wird 40. Aus diesem Anlass wird es ein eigenes Oldtimer Zelt am Festgelände geben. Ein weiteres Highlight stellt die Custom Bike Show am Freitag dar. Ford wird als offizieller Car Partner auf der Main Plaza vertreten sein.

Klaus Ehrenbrandtner, Kärnten Werbung Geschäftsführer: „Ein ganz besonderes Jubiläum einer ganz besonderen Veranstaltung: Kärnten feiert 25 Jahre European Bike Week am Faaker See. Zum 25 Jahr Jubiläum erwarten wir wieder 70.000 Bikes bzw. mehr als 100.000 Besucher aus über 50 Ländern, welche für 150.000 Übernachtungen sorgen. Insgesamt generiert die Veranstaltung einen Wertschöpfungseffekt von 25 Millionen Euro. Viele Besucher sind seit dem ersten Treffen Teil der großen EBW-Familie, zahlreiche Gäste sind in den letzten 25 Jahren dazugekommen und einige sind dieses Jahr vielleicht zum ersten Mal dabei. Sie alle verbindet die Liebe zur Freiheit auf zwei Rädern, die Sie hier in Kärnten, auf der Südseite der Alpen, bei herrlichen geführten Touren zwischen Bergen und Seen, auf atemberaubenden Panoramastraßen erleben können.“

Im Laufe der European Bike Week 2023 wird ein neuer Kooperationsvertrag zwischen Harley-Davidson, der Kärnten Werbung und der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See unterzeichnet – die European Bike Week wird also auch in den nächsten Jahren am Faaker See stattfinden.

Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach: „Schon seit einigen Tagen sind die ersten Harleys in der Region zu hören – ein Geräusch, das Vorfreude bereitet auf die Jubiläums-European Bike Week. Zum 25.sten Mal werden sich viele Freunde am Faaker See treffen. Wir heißen sie alle herzlich willkommen und freuen uns besonders auf die internationalen Gäste, die sich letztes Jahr noch nicht nach Kärnten getraut haben. Die Buchungslage ist gut – jetzt sollte nur noch das Wetter passen.“

Sven Kielgas, Eventkoordinator Harley-Davidson Europe: „Wie die Zeit vergeht! Seit einem Vierteljahrhundert machen wir nun so ausgelassen wie relaxt Party am Faaker See und ich freue mich, seit 2006 als Event Coordinator von Harley-Davidson Europe dabei sein zu dürfen. Aber in diesem Jahr geht es noch um weitaus mehr: Die Harley Owners Group wird 40 und Harley-Davidson blickt auf 120 Jahre der Motorradfertigung zurück. Klar, dass das gebührend gefeiert werden muss! Deswegen lassen wir 2023 die H.O.G. hochleben und präsentieren etliche zweirädrige Milwaukee-Meilensteine der letzten 120 Jahre auf unserem Event. Zu unseren News gehören außerdem die Adventure Zone, auf der ein Megaprogramm rund um die Pan America Modelle von Harley-Davidson geboten wird, die aufwendig neu gestaltete Saloon Bar, starke nächtliche Feuershows und sogar Hubschrauber-Rundflüge. Klar, dass es auch 2023 wieder unsere gewohnten Highlights wie die große Expo, Probefahrten, die Custombike-Show, die Parade und jede Menge Musik gibt. In diesem Jahr haben wir 25 Bands auf unseren beiden Bühnen und auf etliche Gigs, wie den von Stiletto, freue ich mich jetzt schon riesig.

Christian Poglitsch, Bürgermeister der Gemeinde Finkenstein: „Das 25-Jahr-Jubiläum, das wir dieses Jahr am Faaker See begehen, macht mich als Bürgermeister und als bekennender Harley-Fan unsagbar stolz und ist gleichzeitig auch ein schönes Zeichen der langjährigen Verbundenheit und der großartigen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Harley-Davidson. Deshalb freue ich mich sehr, die große Harley-Familie am Faaker See begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit vielen Freunden, die beste Party des Jahres zu feiern.“

Alle Infos zum Programm der European Bike Week 2023: https://www.bikeweek.at

