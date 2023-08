10.9. Kinderfeste in allen Bezirken: Kinderfreunde feiern den Welttag des Kindes

23 Kinderfeste gleichzeitig in allen Wiener Bezirken abwechslungsreiche Programme für die ganze Familie Motto: Retten wir die Welt - Kinder fürs Klima

am 10. September ist es wieder so weit: Die Kinderfreunde laden in allen Wiener Bezirken zu tollen Familienfesten ein, um den Welttag des Kindes 2023 gebührend zu feiern.

Das diesjährige Motto ist an die neue Klimaschutzkampagne der Kinderfreunde angepasst und lautet: „Retten wir die Welt – Kinder fürs Klima“. Dazu haben sich die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Kinderfreunde in allen Bezirksorganisationen spannende und lustige Spiel- und Kreativstationen ausgedacht: vom Taba-Basteln über Bewegungsspiele bis zu interessanten Quizspielen zu Natur und Klima. Alle Familien sind herzlich eingeladen, einen Nachmittag lang Familienzeit mit abwechslungsreichem Programm zu verbringen.

Hier gibt es alle Infos zu den 23 Festplätzen in ganz Wien.

Michaela Müller-Wenzel

WIENER KINDERFREUNDE

Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Mediensprecherin

