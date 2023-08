PA: 2226-Prinzip - Zukunftsweisendes Bürogebäude ROBIN kommt ohne Heizung, Kühlung und Lüftung aus

PRESSEINFORMATION 2226-Prinzip: Zukunftsweisendes Bürogebäude ROBIN kommt ohne Heizung, Kühlung und Lüftung aus Wien, 29. August 2023. Eine Delegation bestehend aus Vertretern des Projektentwicklers SORAVIA, des Büros Baumschlager Eberle Architekten und des österreichischen Ziegelherstellers Wienerberger besichtigte die Baustelle des neuen, energieeffizienten 2226-Vorzeigeprojekts ROBIN in der Seestadt Aspern. Insgesamt drei Bürogebäude werden im kommenden Jahr kleinen bis mittelständischen Unternehmen einen nachhaltigen Workspace bieten, der gänzlich ohne Heizung, Lüftung und Kühlung auskommt.

Zehn Jahre ist es her, dass im vorarlbergischen Lustenau der Firmensitz von Baumschlager Eberle Architekten errichtet wurde und in punkto Nachhaltigkeit schon damals seiner Zeit voraus war. Grund ist das angewendete 2226-Prinzip, das ganz entgegen der herrschenden Meinung, Energieeffizienz sei nur mit hochkomplexer Haustechnik möglich, die elementaren Mittel der Baukunst entgegensetzt. Denn hier sorgen ein Mix aus architektonischen Maßnahmen und cleverer Gebäudesteuerung dafür, dass die Temperaturen im Bürogebäude stets zwischen den namensgebenden 22 und 26 Grad Celsius liegen.

Heizung, Lüftung und Kühlung gibt es nicht, sondern massive Wienerberger Ziegelwände, die als Dämm- und Speichermasse dienen, und ein ausgefeiltes Zusammenspiel von Fassaden- und Fensterflächen, von Proportionen, Materialien und Licht. Elementar ist zudem die smarte Gebäudesteuerung, das von der 2226 GmbH entwickelte Operating System. Sie misst äußere und innere Bedingungen und nutzt sie intelligent zur Temperaturregelung. Das spart nachhaltig Kosten, da durch den Verzicht auf gängige Haustechnik der Aufwand für deren Planung, Beschaffung und Wartung entfällt.

Geheizt wird durch die Abwärme der anwesenden Menschen, der technischen Geräte und der Beleuchtung. Sensorisch gesteuerte Lüftungsflügel regulieren die Temperatur und den CO 2 -Anteil und sorgen so für ein immer angenehmes Klima.

ROBIN Seestadt: Kluge Klima-Architektur im Nordosten Wiens

Baumschlager Eberle Architekten und die 2226 GmbH haben bereits zahlreiche Gebäude nach dem zukunftsweisenden 2226-Prinzip realisiert, bzw. sind dabei diese fertigzustellen und weitere zu planen. Nun kommt es auch in der Seestadt Aspern zum Einsatz: Seit vergangenem Oktober baut Projektentwickler SORAVIA ein Gebäudeensemble mit dem Namen ROBIN, der künftig nachhaltigste Workspace der Stadt – SORAVIA realisiert das Gebäudeprinzip 2226 erstmals und wird es auch künftig bei anderen Standorten anwenden. Insgesamt drei separate Low-Tech-Häuser zu je fünf Geschossen bieten höchsten Raumkomfort bei minimalem Energiebedarf. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant.

Vertreter des Projektentwicklers, des Architekturbüros und des Ziegelherstellers besichtigten die Baustelle und überzeugten sich vom Baufortschritt. Mit dabei waren unter anderem Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich, Prof. DI Dietmar Eberle, Architekt, 2226-Initiator und Entwickler, Ing. Stefan Corona, Geschäftsführer 2226 GmbH, und Peter Steurer, CFO SORAVIA.

Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich, erklärt warum der Ziegel der perfekte Baustoff für ROBIN und das 2226-Prinzip ist: „Der Ziegel ist der Zehnkämpfer unter den Baustoffen und eignet sich hervorragend für das 2226-Prinzip. Die massiven Ziegel dienen als Dämm- und Speichermasse. Man kann sich den Ziegel wie eine natürliche Klimaanlage vorstellen: Im Winter ist es in Ziegelgebäuden angenehm warm und im Sommer hält der Ziegel die Hitze ab. Für 2226 sind diese Eigenschaften natürlich perfekt. Zudem sind die Ziegel regional verfügbar und erfüllen auch alle Kriterien punkto moderner Nachhaltigkeit.“ Peter Steurer, CFO SORAVIA, schildert, warum man sich beim Bau von ROBIN für das 2226-Prinzip entschieden hat: „Unser Ziel ist es, mit ROBIN den nachhaltigsten Workspace der Stadt Wien zu errichten. Und jetzt stehen wir vor der Baustelle in der Seestadt Aspern und hinter mir wird das Projekt, das ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit sowie hohe architektonische Ansprüche vereint, Stock für Stock gebaut. Das macht mich sehr stolz. Das 2226-Prinzip hat uns vor allem aufgrund des smarten und innovativen Ansatzes und dem Zusammenspiel von Technik und dem natürlichen Baustoff Ziegel begeistert. ROBIN ist ein Vorzeigeprojekt, das SORAVIA zukünftig österreichweit sowie in Deutschland weiterverfolgen wird.“ Prof. DI Dietmar Eberle, Architekt, 2226-Initiator und Entwickler, über die Entstehung des 2226-Prinzips: „Seit Ende der 70er Jahre habe ich mich sehr intensiv mit energie- und kostenoptimiertem Bauen auseinandergesetzt. Während meiner Tätigkeit an der ETH in Zürich, konnten die ersten aufwendigen bauphysikalischen Simulationen und deren Umsetzung in Software erfolgreich realisiert werden. Dies war nur möglich, da hier das dazu erforderliche Umfeld aus hochqualifizierten Physikern und Softwareentwicklern zur Verfügung stand. Diese Faktoren, das unermüdliche Beschäftigen mit energie- und kostenoptimiertem Bauen und das ständige Bestreben nach Verbesserung sind maßgeblich für die Realisierung, Internationalisierung und das kontinuierliche Wachstum der Firma verantwortlich.“ Ing. Stefan Corona, Geschäftsführer der 2226 GmbH, über das Besondere am 2226-Prinzip: „2226 ist eine Strategie, um den Komfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu reduzieren und eine lange Lebensdauer zu erreichen. Die Investitionskosten wie auch die Lebenszykluskosten können niedrig gehalten werden. Dabei verwenden wir Ressourcen, die vorhanden sind: Frischluft, Materialien, Menschen und stimmen diese sinnvoll aufeinander ab. Die üblicherweise erforderliche aufwendige Hardware wird durch die intelligente 2226 Steuerungs-Software ersetzt. Diese sorgt dafür, dass die Messdaten der Sensoren, die Lüftungsflügel der Fenster zum optimalen Zeitpunkt betätigen, damit die Raumtemperatur immer im Wohlfühlbereich zwischen 22 und 26 Grad Celsius liegt.“

Werfen auch Sie einen Blick auf die ROBIN-Baustelle via Webcam unter www.robin.eco/seestadt/

------------------------------



Über Wienerberger Österreich

Die Wienerberger Österreich GmbH ist größter heimischer Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke und versteht sich für Kunden und Partner als innovativer Baustoffpartner für die gesamte Gebäudehülle. Das Unternehmen verfügt mit 6 Mauerziegelwerken, 1 Ziegel-Fertigteilwerk und 3 Dachziegelwerken über ein flächendeckendes Netzwerk in ganz Österreich. Insgesamt arbeiten in Österreich an 8 Standorten und 3 Logistikstandorten über 520 Mitarbeiter für Wienerberger. Ziel ist es, mit hochwertigen Baustoffen für Dach, Wand und Fassade besonders schnell und nahe am Kunden zu sein. (www.wienerberger.at)



Über SORAVIA

SORAVIA zählt mit einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro zu den führenden Immobilienkonzernen in Österreich und Deutschland. Seit über 140 Jahren steht der Name Soravia für Erfahrung und Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Heute punktet SORAVIA mit 360-Grad-Immobilienkompetenz und deckt damit für ihre Kunden und Investoren den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab. Das Kerngeschäft erstreckt sich über die Bereiche Projektentwicklung, Investment und Asset Management, Hospitality, bis hin zu Property und Facility Management. Weitere Unternehmensbeteiligungen, wie zum Beispiel numa und Ruby Hotels, sowie LOISIUM runden das Portfolio ab. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 4.210 Mitarbeiter:innen. (www.soravia.at)

Über Baumschlager Eberle Architekten

sind ein Unternehmen der :be AG. Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architektur- und Immobiliengesellschaften in Europa und Asien liegt. Mit dem Gebäudeprinzip 2226 verfügt die :be AG über einen USP im Nachhaltigkeitssektor. Baumschlager Eberle Architekten sind seit über 35 Jahren aktiv und an aktuell 15 Standorten vertreten. Ihr Werk steht für hohen architektonischer Anspruch und klare Prozesse. Sie haben sich mit ausgezeichneten, wirtschaftlichen, international bekannten Bauten über die Architekturwelt hinaus einen Namen gemacht. (www.baumschlager-eberle.com, www.2226.eu)

