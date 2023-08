FH Campus Wien lädt am 21. September zur Baufachtagung des Departments Bauen und Gestalten: Innovation und Ökologisierung

Terminankündigung und Einladung für Medienvertreter*innen: 1. Baufachtagung: Innovation und Ökologisierung Donnerstag, 21. September 2023, 9.00-18.00 Uhr FH Campus Wien, 1100 Wien, Favoritenstraße 222

Unbestritten erlebt die Bauwirtschaft als energie- und CO 2 -intensive Branche eine Vielzahl von Veränderungen. Das Department Bauen und Gestalten der FH Campus Wien fokussiert bei der 1. Baufachtagung am 21. September Lösungen für die Anforderungen ganz im Sinne von sozio-ökologischen, ressourcenschonenden und den Lebenszyklus bedenkenden Sichtweisen. Namhafte Bauexpert*innen zeigen in Vorträgen und Diskussionen, auf welche Bauprozesse Innovation und Ökologisierung Einfluss nehmen, um die Baubranche zukunftsfit und zukunftssicher zu gestalten.

1. Baufachtagung des Departments Bauen und Gestalten der FH Campus Wien

FH-Prof. DI Dr. Doris Link, Departmentleiterin Bauen und Gestalten der FH Campus Wien, und Bmstr. Ing. Martin Stopfer, Leiter Bauherrnmanagement der FH Campus Wien, laden Branchenvertreter*innen und Interessierte zur Teilnahme und zum Austausch ein. Das Programm spannt einen weiten Bogen und bindet Forschung und Best Practice gleichermaßen ein. Thematische Eckpfeiler sind u.a. rechtliche Rahmenbedingungen, etwa bei Beschaffung von Baumaterialien, Einfluss von Klimaresilienz auf Planungsaufgaben, aktuelle Ergebnisse aus Forschung & Entwicklung, Lean Management für ressourcenschonendes Planen und Bauen sowie sinnhafter Einsatz innovativer, digitaler und KI-Tools. Als Keynotespeaker und Diskussionsteilnehmer gibt Matthias Strolz Impulse.

Einladung und Akkreditierung für Medienvertreter*innen

Selbstverständlich sind Sie als Medienvertreter*in bei der Baufachtagung herzlich willkommen. Zur kostenfreien Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per Mail an elisabeth.baumgartner@fh-campuswien.ac.at.

Ebenso freuen wir uns, wenn es Ihnen möglich ist, auf die Veranstaltung in Ihrem Medium, im Newsletter oder in Ihren Social-Media-Kanälen hinzuweisen. Vielen Dank!

Das Programm in kompakter Form

Weitere Details finden Sie bitte auf www.fh-campuswien.ac.at/baufachtagung

Keynote

Dr. Matthias Strolz | Impact-Unternehmer, Bürgerbeweger, Social Architect, Autor und Künstler

Block I – Rechtliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen

Vorsitz: Bmstr. DI Dr. Daniel Deutschmann | Rechtsanwalt, Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH

Block II – Neue Anforderungen an die Planung durch den Klimawandel

Vorsitz: Bmstr. Ing. Caroline Palfy | Geschäftsführerin, LOUD 4 PLANET Development GmbH

Block III – Ökologisierung durch Initiativen in der F&E

Vorsitz: FH-Prof. DI Dr.techn. Markus Vill | Geschäftsführer, Vill ZT GmbH und Leiter Kompetenzzentrum Bauen und Gestalten, FH Campus Wien

Block IV – Innovationen in Bauprozessen

Vorsitz: DI Dr.techn. Christian Maier | Leiter der Bauwirtschaft, HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H

Podiumsdiskussion: Wie kann Ökologie am Bau umgesetzt werden?

Teilnehmende: Mag. Dr. Alexander Biach (Wirtschaftkammer Österreich), DI Andreas Fromm (ASFINAG Bau Management GmbH), DI Dr. Peter Krammer (Swietelsky AG), Dipl.-Kffr. Annette Scheckmann (STRABAG AG), Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA FRICS (PORR AG), Dr. Matthias Strolz

Moderation: DI Dr.techn. Christian Maier (HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H)

Anmeldung und Teilnahmekosten

Die Teilnahmekosten betragen € 335,- (umsatzsteuerfrei) und beinhalten Tagungsgebühr, Unterlagen und Verpflegung.

Die Anmeldung erfolgt online: Anmeldung zur Baufachtagung

Weitere Informationen und Programmdetails: www.fh-campuswien.ac.at/baufachtagung

