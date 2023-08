Fokus Klimaschutz beim BIldungstag der Wiener Kinderfreunde

Klimaschutz ist Kinderschutz – Bildungstag der Wiener Kinderfreunde in Kooperation mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik am 30. 08. 2023

wie wird unser Klima im Jahr 2070 sein? Das ist sehr weit weg? Zu diesem Zeitpunkt wird ein heute dreijähriges Kindergartenkind gerade seinen 50sten Geburtstag feiern – in einer hoffentlich noch lebenswerten Welt. Wenn wir heute von Klimaschutz reden, schützen wir nicht das Klima, sondern uns selbst und vor allem unsere Kinder.

Die Wiener Kinderfreunde haben die Auseinandersetzung mit diesem Thema nun auch zum Fokus ihres Bildungstages gemacht (neben vielen anderen Aktivitäten zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, siehe beigefügte Zusammenfassung). Weit mehr als 100 Mitarbeiter*innen aus allen Aktivitätsbereichen der Wiener Kinderfreunde: Elementar- und Freizeitpädagogik, Beratung und Verwaltung werden sich in abwechslungsreichen Vorträgen und Workshops mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen. Dabei geht es insbesondere darum, eigene Handlungsoptionen in der Organisationsstruktur und in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern zu finden. In zahlreichen Workshops werden diese ganz praxisnah ausprobiert. Eine kleine Infomesse wird das abwechslungsreiche Programm abrunden.

Klimaschutz ist Kinderschutz! Bildungstag der Wiener Kinderfreunde

Mittwoch 30.08.2023, 8:30 - 16:00 Uhr

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Angermayergasse 1, 1130 Wien

Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

