PRESSEINFORMATION Unterrichtsqualität richtig fördern: Mut, Mittel und offene Türen

Im Projekt School Quality and Teacher Education (SQTE) hat Roland Bernhard in Direktionen und unter schulischen Führungskräften nachgefragt, wie binnen weniger Jahre Londoner Schulen mit großen Herausforderungen in Orte verwandelt werden konnten, die benachteiligte Kinder effektiv voranbringen. Das Rezept erscheint einfach: Ideen am Standort umsetzen, weniger Administration, offene Klassenzimmertüren und eine hilfreiche Kennzahl.

