Stadtwerke Imst: Großteil der Kundinnen und Kunden hat neuen Stromliefervertrag abgeschlossen

Stadtwerke Imst: Knapp zwei Drittel der Kunden haben binnen drei Wochen neuen Stromliefervertrag abgeschlossen

Die Stadtwerke Imst offerieren ihren Kundinnen und Kunden einen neuen Stromtarif. Damit geht eine Strompreissenkung von 22 % einher. Innerhalb von 21 Tagen haben annähernd zwei Drittel der Imster Bevölkerung dieses Angebot genutzt und den dafür nötigen neuen Stromliefervertrag abgeschlossen.

Die Imster Haushalte haben in den vergangenen Wochen Post vom städtischen Energieversorger erhalten. Das Schreiben der Stadtwerke Imst stellt eine Strompreissenkung per 1. September in Aussicht. Von derzeit 21,60 Cent brutto wird der Tarif auf 16,80 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inkl. Mehrwertsteuer reduziert werden. Die rechtliche Situation verlangt vom städtischen Energieversorger und seinen Kunden dafür den Abschluss eines neuen Stromliefervertrags.

Von dieser Möglichkeit haben bereits viele Imsterinnen und Imster Gebrauch gemacht. 3.469 von insgesamt 5.200 Stromabnehmern, also 62,3 %, nutzen bereits den vergünstigten Tarif „Imst Natur“ mittels neuem Stromliefervertrag. „Die Resonanz ist außerordentlich positiv. Viele Menschen haben in den vergangenen drei Wochen die unterschriebenen Verträge persönlich bei uns in der Verwaltung abgegeben. Auch der Online-Abschluss des Liefervertrags mittels QR-Code und wenigen Klicks wird häufig genutzt“, berichtet Thomas Huber.

Persönlicher Austausch wird geschätzt

Der Direktor der Stadtwerke Imst hat gemeinsam mit seinem Team zahlreiche Gespräche mit Kundinnen und Kunden geführt. „Die Menschen schätzen die Möglichkeit, dass man uns persönlich aufsuchen kann und die Stadtwerke Imst kein anonymes Gegenüber sind. Dort, wo es Unklarheiten oder Nachfragen gab, konnten wir dies größtenteils im individuellen Austausch klären“, so Huber.

GR Christian Linser: Günstige Energieversorgung als Unternehmenszweck

Vereinzelt ist etwa die Frage aufgetaucht, was passiert, wenn man einem Wechsel in den neuen Tarif nicht zustimmen sollte. Christian Linser, Obmann des Verwaltungsausschusses der Stadtwerke im Imster Gemeinderat, erklärt dazu: „In einem solchen Fall bleibt der Bestandsvertrag aufrecht. Für die jeweiligen Abnehmer wäre dies wirtschaftlich keine vernünftige Option, weil dann weiterhin der höhere Preis verrechnet würde. Damit die Preissenkung rechtssicher abgebildet werden kann, muss der Neuvertrag abgeschlossen werden. Der neue Tarif zielt grundsätzlich darauf ab, unserer Bevölkerung ein günstigeres Tarifmodell als bisher zu ermöglichen“, erörtert Linser. Die Stadtwerke Imst sind zu 100 % im Besitz der Stadt Imst. Die erklärte Aufgabe des Unternehmens besteht darin, der Imster Bevölkerung eine verlässliche und leistbare Versorgung mit Energie sicherzustellen. „Und dazu gehören auch möglichst günstige Preise, wie im Rahmen des neuen Tarifs „Imst Natur“, betont der politische Verantwortliche des Unternehmens. Imst hatte trotz Preiserhöhungen bereits in den vergangenen Monaten den günstigsten Stromtarif aller Tiroler Bezirkshauptstädte.

Rechtssicherheit durch neuen Liefervertrag

Rechtsanwalt Christian Linser verweist auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, welche den Abschluss des neuen Liefervertrags zur Strompreissenkung nötig gemacht haben: „Die in der Vergangenheit gebräuchlichen Informationen zur Preiszusammensetzung in der Energiewirtschaft werden österreichweit von Rechtsexperten geprüft. Bis dazu alle juristischen Urteile gesprochen sind, vergehen möglicherweise noch Jahre. Mit dem neuen Vertrag haben wir eine tragfähige Basis, die sowohl für Kunden als auch Stadtwerke Rechtssicherheit garantiert.“

Fortlaufende Wechselbereitschaft

In den kommenden Wochen werden die Stadtwerke erneut auf die Möglichkeit des neuen Stromliefervertrags aufmerksam machen. „Wir sind angesichts der aktuell hohen Wechseldynamik guter Dinge, dass unsere Kundinnen und Kunden fortlaufend den Umstieg vollziehen. Gerade nach den Wochen des Sommerurlaubs erwarten wir nochmal einen starken Schwung. Wir werden weiterhin mit Rat und Tat sowie Informationsangeboten zur Verfügung stehen“, kündigt Stadtwerke-Direktor Thomas Huber an.

„Imst Natur“: Der neue Tarif der Stadtwerke Imst

Der neue Preis im Tarif „Imst Natur“ wird 16,80 Cent inkl. MwSt. pro kWh betragen. Das entspricht einer Senkung von 22,22 % gegenüber dem bislang gültigen Bezugspreis. Wer bis 31. August den neuen Vertrag abschließt, kann sich für den Abrechnungszeitraum bis 31. Dezember 2023 zudem einen Wechselbonus in Höhe von 2,40 Cent brutto pro kWh sichern. Der neue Tarifvertrag lässt sich per schriftlichem Lieferantrag bestätigen oder auf digitalem Weg: Ein persönlicher QR-Code, der auf dem Infoschreiben abgebildet ist, kann mit der Handy-Kamera gescannt werden und führt umgehend zum entsprechenden Online-Formular.

