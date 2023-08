Tipps für die Hochsaison der Grill-Kulinarik

Vösendorf, 23. August 2023 – Die Hochsaison der Grillabende ist auf ihrem Höhepunkt. Ob im Garten, am Balkon oder auf der Terrasse – die Spuren der Hobby-Griller lassen sich an den vorbeiziehenden Rauchwolken und Aromen erkennen. Doch jeder Grillmeister weiß, dass es mit dem Auflegen der Köstlichkeiten auf den Rost nicht getan ist. MediaMarkt hat nicht nur das Equipment, sondern auch nützliche Tipps, um kulinarisch vielseitig versorgt, effizient und vor allem sicher durch die Grillzeit zu kommen.

Indoor oder Outdoor

Wer noch keinen Griller hat, hat die Qual der Wahl. Prinzipiell werden die Grillgeräte in Gas-, Holzkohle-, Elektro- oder Pellet-Grills unterschieden. Und auch in den verschiedenen Alternativen gibt es Varianten für jeden Bedarf, ob mit einem Brenner oder mehreren, ob mit Backofen oder ohne, Tisch-, Stand- oder Kombi-Gerät und ob generell Outdoor- oder Indoor-Grill. Die Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics hat auch hier die passende Lösung parat.

Geschmacksvielfalt

Vorbei ist die Zeit von eintönigen Würsten und trockenen Koteletts. Die Grillmenüs werden heutzutage laufend erweitert und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ob hochqualitatives Rind, Huhn, Schwein und Co. oder die fleischlosen Varianten – den Grillgästen kann auf dem Grill ein Potpourri an Aromen geboten werden. Weit weg von trockenen Fleischstücken und Folienerdäpfeln.

Hygiene ist das A und O

Ein sauberer Rost ist nicht nur für den Geschmack, sondern auch für die Gesundheit essentiell. Während der Rost nach jedem Grillen von Fett- und Essensrückständen zu befreien ist, sollte das gesamte Gerät spätestens nach jedem zehnten Einsatz gründlich gereinigt werden. Auch hier bietet MediaMarkt eine Top-Auswahl an Reinigungszubehör – von Reinigungsbürsten bis zum Grillthermometer.

Nichts verschwenden

Alle, auf dem Rost zubereiteten Lebensmittel können zumeist nicht komplett verspeist werden. Aber auch am nächsten Tag schmecken diese Reste nach einer kurzen Zubereitungszeit wieder gut. Kombiniert mit einer köstlichen Marinade, lässt sich aus den Resten im Handumdrehen ein köstlicher Salat zubereiten. Mit Reis, Polenta oder Couscous kann auch ein gänzlich neues und frisches Gericht gezaubert werden. Für weniger Stress in der Küche empfiehlt MediaMarkt die SatisFry Air-Serie. Mit den Heißluftfritteusen von Russell Hobbs lassen sich schnell und einfach nahrhafte Speisen zubereiten.

Zehn Grilltipps im Überblick

Zum Abschluss hat MediaMarkt noch eine Liste der Top 10-Grilltipps zusammengefasst, um gut gewappnet durch die Saison zu kommen:

Elektrogrills sind für urbanes Grillen am Balkon ideal. Auf dem Gasgrill aufgelegte, gewässerte Holzchips geben Raucharomen an die Speisen ab. Gewürzmischungen für „Dry Rubs“ werden im Mörser zubereitet und vor dem Grillen ins Fleisch einmassiert. Die Marinade sollte das Fleisch vollständig und luftdicht umschließen. Beim Anheizen des Holzkohlegrills leisten in Stücke gerissene Eierkartons gute Dienste. Metallspieße sind nachhaltiger als Holzspieße. Auch praktisch und aromatisch: Rosmarinzweige. Mit dem Einölen des Rosts verhindert man das Ankleben des Grillguts. Koteletts nur einmal wenden. Richtiger Zeitpunkt: Wenn sich Bratensaft an der Oberfläche sammelt. Grillzange statt Gabel: Das Grillgut besser nie anstechen. Grillgut nicht direkt aus dem Kühlschrank mit Hitze konfrontieren. Besser ist es, vorab alles auf Zimmertemperatur zu bringen.

