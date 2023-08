Altstadtverband Salzburg - Flanierfestival VIELKLANG für Familien

Flanierfestival VIELKLANG für Familien am 1. und 2. September 2023 in der Salzburger Altstadt

PRESSE-INFORMATION

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

Flanierfestival VIELKLANG für Familien

Stimmungsvoller Sommerferienausklang in der Salzburger Altstadt am 1. und 2. September 2023 mit Picknick

Zum Ende der Sommerferien am 1. und 2. September feiert die Salzburger Altstadt ein großes Fest für Jung & Alt. Das Flanierfestival VIELKLANG verwandelt die malerischen Straßen, Gassen und Plätze links der Salzach in eine Bühne für Musik, Show, Spiel, Spaß und Unterhaltung. Der Altstadtverband Salzburg lädt Einheimische und Stadtbesucher:innen aus dem In- und Ausland zwei Tage zum genussvollen Flanieren, Genießen und Entdecken ein. Das vielfältige Festivalprogramm lässt die historische Altstadt zum Erlebnis werden.

Details entnehmen Sie bitte der Presseinformation anbei.

Wir freuen uns über Ankündigung und Berichterstattung in Ihrem Medium!

Alle Informationen zum Flanierfestival VIELKLANG 2023 finden Sie auf der Website des Tourismusverbandes Salzburger Altstadt.

Rückfragen & Kontakt:

Beste Grüße

Mag. Ursula Maier

Tourismusverband Salzburger Altstadt

Presse

Tel: +43 (0)662-845453-19

Mobil: +43 (0)664-4280262

Mail: presse@salzburg-altstadt.at

Münzgasse 1/II | A-5020 Salzburg