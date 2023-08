Oberösterreichisches Kulinarikevent HEIMATLIEBE by Rossbarth & Mühltalhof

STEINBACH AM ATTERSEE. KATE & KON lud zum HEIMATABEND mit drei Oberösterreichischen Köchen ins schöne Forstamt nach Steinbach am Attersee. Auf die Teller kam all das, was das Land auf Feld, Weide und See zu bieten hat. Gewürzt mit einem Schuss wertvoller, internationaler Delikatessen von KATE & KON.

HEIMATABEND bei KATE & KON

Heimat, das ist ein Begriff, der viel verspricht und viele Versprechen auch erfüllt. Heimat, die muss sich nicht auf Häuser, Orte und Regionen allein konzentrieren, denn Heimat – hier stimmt das alte Bonmot – ist überall, wo das Herz schnell und freudig schlägt.

"Heimat. Das ist für uns von KATE & KON die Gegend, in der wir leben. Heimat, das ist für uns Rheinländer, die vor bald dreißig Jahren nach Österreich gezogen sind, das schöne und landschaftlich betörende Bundesland Oberösterreich. Und weil wir in Sachen Kulinarik das Heimatliche, dem aus der Ferne Herbeigekarrten vorziehen, haben wir am Donnerstag, den 3. August 2023, drei oberösterreichische „Wahnsinnsköche“ zu uns auf das Forstamt am Attersee eingeladen."

GENUSSvoll einTAUCHEN in der oberösterreichischen Region Attersee-Attergau

Die drei oberösterreichischen Köche zählen mithin zu den besten Küchenchefs Österreichs. Sie kochen dort, wo es in Oberösterreich mit das beste Essen zu essen gibt: Im „Rossbarth“ in Linz - die Küchenchefs Sebastian Rossbach und Marco Barth - und im ebenso kulinar-genialen, wildromantischen Mühltalhof – der Küchenchef Phillip Rachinger.

Einblick in das HEIMATABEND Menü:

Auf die Teller kam all das, was das Land auf Feld, Weide und See zu bieten hat. Gewürzt mit einem Schuss wertvoller, internationaler Delikatessen, wie unserem KATE & KON-Kaviar.

ROSSBARTH

SAIBLING I CURRY KAPUZINERKRESSE

ATTEROX I GEWÜRZGURKE I SCHALOTTENCONFIT I HABANERO CHILI

KATE & KON GOLD SELECTION KAVIAR I KARTOFFEL I LAUCH I DILL

MÜHLTALHOF

MAISTARTLETTE I PERICON I GRAMML´N I LABNEH

VERBRANDTEIG I COMTÉ MAÎTRE ANTONY

RAUBFISCH IM FRIEDFISCH I BRLUNZNBROT I ATTERSEER





ROSSBARTH

PAPRIKA I CRÈME FRAÎCHE I SISHO I JOSELITO, dazu

1999 RUSTER AUSBRUCH, HEIDI SCHRÖCK, DOPPELMAGNUM

MÜHLTHALHOF

GEFLÄMMTE REINANKE I WALDORFSALAT I GRÜNE MANDELN MÄDESÜSS I KATE & KON GOLD SELECTION KAVIAR, dazu 2011 SAUVIGNON BLANC OBEGG RESERVE, JÜRGEN TRUMMER





ROSSBARTH

AMERICAN BACON I ERBSEN I SPARGEL I VERBENE, dazu

2012 RIESLING SCHÜTT SMARAGD, EMMERICH KNOLL, DOPPELMAGNUM

2019 RIESLING RIED PFAFFENBERG, CHRISTINA WESS, DOPPELMAGNUM

MÜHLTALHOF

KALBSBRIES I STEINPILZ I PFIRSICH I HEU, dazu

2008 GRÜNER VELTLINER HONIVOGL, FRANZ HIRTZBERGER, DOPPELMAGNUM





MÜHLTALHOF

OXENHERZ & OXENHERZ VOM ATTEROX, dazu

2015 WEISSBURGUNDER PFARRWEINGARTEN, SATTLERHOF, MAGNUM

2015 CHARDONNAY GRAND SELECT, WIENINGER, DOPPELMAGNUM

ROSSBARTH

ATTEROX I HASELNUSS I EIERSCHWAMMERL I HOLLERKAPERN, dazu

2011 STEINZEILER, KOLLWENTZ-RÖMERHOF, MAGNUM





MÜHLTALHOF

TAUBE I MELANZANI I JOHANNISBEEREN I SUMAK, dazu

2010 PINOT NOIR GABARINZA, PAUL ACHS, IMPERIAL

ROSSBARTH

MIL Y TRES OLIVENÖL I HEIDELBEERE I TOPFEN I ZITRONE, dazu

KATE & KON APERO ENZO HOUSEDRINK

KATE & KON EVENTS - im Herzen des Salzkammergutes

KATE & KON Events im, um und am Forstamt: Das bedeutet ein perfektes Zusammenspiel von Kulinarik und Lebensart. Die immer und zu jeder Zeit einzigartige Kulisse, ist eine gern genutzte Bühne für Feste und Weinabende jeglicher Art. Weitere Events und Veranstaltungen gibt es hier!

