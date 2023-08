Mit Falstaff auf Genussreise: Die Spezialausgabe «Food Zurich»

Mit Falstaff auf Genussreise: Die Spezialausgabe «Food Zurich» In der Falstaff-Spezialausgabe «Food Zurich» widmet sich das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle den vielfältigen Genüssen der Schweizer Hauptstadt – von den Höhepunkten des Food-Festivals «Food Zurich» über die Insidertipps der Prominenz bis hin zu erlesenen Rezepten dreier Spitzenköche.

Zürich (LCG) – Zürich trägt stolz die kulinarische Seele einer ganzen Nation: In den malerischen Gassen der Altstadt laden gemütliche Strassencafés zum Verweilen ein, die exquisiten Restaurants der Stadt offenbaren eine vielschichtige Palette an Geschmacksrichtungen. Wo man in der Limmatstadt gegessen und was man gesehen haben sollte, liest sich in der diesjährigen Falstaff-Spezialausgabe «Food Zurich». Auf 146 Seiten präsentiert das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle die Essenz des kulinarischen Lebens in Zürich – und beweist, dass nachhaltiger Genuss keinen Kompromiss bei Geschmack und Kreativität erfordert.

«In dieser Spezialausgabe stellen wir die Highlights des Festivals ‹Food Zurich› vor, verraten die besten Kulinariktipps der Zürcher Prominenz, porträtieren die Macher der ersten veganen Kantine der Schweiz bei ‹On Running› und zeigen auf, warum Zürich für einen Aktivurlaub geradezu prädestiniert ist. Ausserdem haben wir für die Rezeptstrecke drei Zürcher Köchinnen und Köche nach ihren Zukunftsrezepten gefragt und reisen nach Eglisau, wo einer der schönsten Rebberge des Kantons zu finden ist», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Zürich als nachhaltiges Vorbild

Dass sich Zürich in jüngster Vergangenheit zu einer Food-Metropole entwickelt hat, ist unter anderem Initiativen wie «Food Zurich» zu verdanken. Mit elf aufregenden Festivaltagen, von 7. bis 17. September 2023, und über 160 spannenden Events bietet das Food-Festival auch in diesem Jahr eine unvergleichliche Plattform für Genuss, Kultur und Kulinarik. Durch brandaktuelle Themen wie Plant-based, Foodsave, Regionalität und Nachwuchsförderung liefert das Event sowohl Anregungen als auch Ideen für eine nachhaltige Zukunft und lässt somit nicht nur Genussmomente, sondern auch Inspirationen für nachhaltige Veränderungen entstehen.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind jedoch auch abseits des Festivals das Hauptthema der Spezialausgabe. Mit «Soil to Soul» wirft Falstaff ausserdem einen Blick auf eine Bewegung, welche sich für regenerative Landwirtschaft und nährstoffreiche Ernährung einsetzt. Die ebenfalls in dem Magazin beleuchtete Initiative «Made in Zürich» fördert zudem die urbane Produktion von hochwertigen Produkten und stärkt die Verbindung zwischen Stadt und Land.

Die Spezialausgabe «Food Zurich» von Falstaff ist ab sofort im Buch- und Zeitschriftenhandel sowie online auf falstaff.ch erhältlich

Über Falstaff

Falstaff ist mit fast zwei Millionen Usern und Leserinnen das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit einer mutierten Auflage. In sozialen Medien verzeichnet Falstaff über 200‘000 Fans auf Facebook und rund 125‘000 Follower auf Instagram. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

