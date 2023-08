Die Gelben kurz GELB sind für die Abschaffung der Kammerpflichtmitgliedschaft!

Die Gelben GELB haben bereits im Forderungskatalog siehe frühere Apa-Aussendungen die Abschaffung der Kammerpflichtmitgliedschaft verankert - bei den Bürgerlisten Oberösterreich und den Wir, die Bürgerlisten basisdemokratisch ins Parteiprogramm gewählt.

Im gegebene Anlass der Offenlegung der Gehälter der AK und WK Präsident:innen, die Minister-Nivau erreichen, setzen Die Gelben GELB mit ihren bundesweiten Wahlbündnissen sich weiterhin für eine zwanglose, freiwillige Mitgliedschaft in den Kammern, in allen Kammern ein. Ein Start Up wird sich gut beraten lassen von der Wirtschaftskammer und mit Sicherheit eine freiwillige Mitgliedschaft als Dank eingehen, desgleichen ist das bei Arbeitnehmer:innen der Fall, wenn sie Hilfe brauchen, wenden sie sich an die Arbeiterkammer.

Ein ähnliches Modell wie es der ÖAMTC, der österreichweite Autofahrerclub macht, Mitglied, aber freiwillig sein, nachdem man eine Leistung genossen hat, ist für uns ein Vorzeigemodell für zukünftige Mitgliederanwerbung bei den Kammern. Natürlich muss man sich als Dienstleister mehr bemühen, auch kann Konkurrenz entstehen und es muss mit weniger Geld ausgekommen werden.

Wir sind Befürworter der Sozialpartnerschaft zwischen Wirtschaft und Gewerkschaft und geben zu bedenken, dass auch die Gewerkschaften freiwillige Mitglieder führen.

