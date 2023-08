Lechwelten: Handelsflächen haben einen potenziellen Mieter

Lechwelten: Handelsflächen haben einen potenziellen Mieter – Mehrwert für den Ort – Investition in Ganzjahrestourismus – Nachnutzung des Lech Zürs Tourismus-Gebäudes gesichert

Lech, 17.08.2023 – Nächstes Jahr werden das Dorfhus und die Lechwelten ihre Türen öffnen: Das Dorfhus als Verwaltungsgebäude und Servicestelle der Gemeinde, die Lechwelten als Veranstaltungs- und Kulturtreffpunkt. Nicht nur der große Festsaal als Herzstück der multifunktionalen Veranstaltungslocation stellt eine zentrale Investition in den Ganzjahrestourismus dar, den Lech anstrebt. Auch die Verkaufsflächen im Erdgeschoß spielen dabei eine wichtige Rolle. Hier steht die Gemeinde nun kurz davor, einen wichtigen Meilenstein zu passieren: Mit einem passenden Nutzungskonzept für die Handelsflächen hat die Strolz GmbH ihr Interesse bekundet, die Handelsflächen zu mieten.

Aus dem Ort für den Ort

„Mit der Strolz GmbH würden wir erfahrene Profis an Bord holen, die von hier sind, die den Ort kennen, die wissen, was er braucht und wie er ‚tickt‘“, informiert Bürgermeister Gerhard Lucian. Und das sei wichtig, denn Lech zählt zu den Top-Tourismusdestinationen Europas und hat hohe Ansprüche was Qualität und Service betrifft. Anfang dieses Jahres hat die Strolz GmbH ihr Angebot vorgelegt und nach einigen Verhandlungsrunden konnte das wechselseitige Interesse an der Partnerschaft auch schriftlich festgehalten werden. Im nächsten Schritt wird nun das Angebot am 21. August der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt. Für die genaue Ausgestaltung der Handlungsflächen sowie die konkreten Vertragsverhandlungen sind anschließend noch weitere Gespräche geplant. Die Eröffnung wäre mit Winter 2024/2025 angedacht.

Ebenso unter Dach und Fach gebracht wird die Nachnutzung des derzeitigen Gebäudes des Lech Zürs Tourismus. Ein Hotelier aus Lech hat sich für die Vergabe beworben. Im Nutzungskonzept werden Gastronomie, Mitarbeiter:innen-Unterkünfte aber auch Einzelhandelsflächen angedacht.

Besondere Voraussetzungen für die Lechwelten-Handelsflächen

In der öffentlichen Interessentensuche waren einige Mindesterfordernisse festgelegt, die mögliche Miet-Interessenten erfüllen müssen: Zum Beispiel muss das Verkaufsangebot eine Ergänzung zu bereits bestehenden Möglichkeiten bieten, der Betrieb der Handelsflächen soll zur Belebung des Ortskerns beitragen und insbesondere in der Zwischensaison die ortsansässige Bevölkerung ansprechen. Daher werden auch Mindestöffnungszeiten als fixer Bestandteil in den Mietvertrag aufgenommen.

Es galt daher einen geeigneten Partner zu finden – und das brauchte seine Zeit, erklärt Lucian. „Es gab tatsächlich einige Interessenten, doch weil sie unsere Anforderungen nicht erfüllen konnten, kamen sie nicht in Frage.“

Ein Mehrwert für Einheimische

Die Lechwelten sind der Impuls für den Ausbau des Ganzjahrestourismus, aber nicht nur. Sie werden Heimat für viele örtliche Veranstaltungen und sollen mit den neuen Verkaufsangeboten im Erdgeschoß vor allem auch für Einheimische interessante Shopping-Möglichkeiten bieten. „Die nächsten Geschäfte sind in Bludenz – in Lech selbst haben wir außer Wintersortiment wenig. Es wird höchste Zeit, dass wir den Lecher:innen hier etwas bieten.“ Ausgeschlossen waren von vornherein Sportartikel, Skiverleih und Lebensmittel (ausgenommen lokale Produkte). Das vereinbarte Produktangebot wird Mode und Textilien sowie Accessoires umfassen. Ebenfalls vom neuen Mieter betrieben wird die vorgesehene Gastronomie im Erdgeschoß. Sie ist allgemein zugänglich und wird ihren Schwerpunkt als Tagesbar haben.

Factbox

Geschäfts- und Gastrofläche im Erdgeschoß: ca. 575 Quadratmeter, davon 148 Quadratmeter Gastronomie

Eröffnung: Winter/Frühjahr 2024/2025

Vertragsdauer: 15 Jahre

