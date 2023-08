AREA 47: Erstes Cliff-Diving Event für AmateurInnen am 26. August 2023

Cliff Diver-Community aufgepasst: Die AREA 47 am Eingang zum Ötztal wird am 26. August ab 16 Uhr erstmals zur Location für mutige AmateurInnen, die mit ihren waghalsigen Jumps bis zu 16 m Höhe für Staunen und Nervenkitzel beim Publikum sorgen.

Zum ersten Mal findet in der AREA 47 ein Cliff Diving Freestyle Wettkampf für AmateurInnen statt. Erfahrene SpringerInnen (Mindestalter 18 Jahre) können sich am Sprungturm in der Water AREA der Schwerkraft hingeben und mit ihren Tricks die Cliff Diving- Fans beeindrucken. Die SportlerInnen haben in Westösterreichs einziger Anlage die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen und sich mit Gleichgesinnten zu messen. Im Finale toppen die SpringerInnen ihre vorangegangene Leistung und begeistern das Publikum erneut mit Top-Leistungen. Die Top 3 werden für ihre Stunts mit einem Preisgeld belohnt.

Ab 16 Uhr können alle Interessierten bei diesem Spektakel in der Water AREA bei freiem Eintritt mit dabei sein. Live-Moderationen und motivierender DJ-Sound sorgen dabei für Stimmung bei den SportlerInnen und ihren Fans. Auf der After Show Party mit DJ In-Style werden die Helden der Lüfte ab 22 Uhr im River Haus Bar & Grill gebührend gefeiert.





Programm

Samstag, 26. August:

Finale ab 16.30 Uhr

Weitere Informationen: www.area47.at

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

AREA 47 Betriebs GmbH

Ötztaler Achstraße 1

A-6430 Ötztal-Bahnhof

T +43 5266 87676

F +43 5266 87676 76

info@area47.at

www.area47.at





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 67712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at