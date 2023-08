Bio-Bergbauernfest: Pressekonferenz am 22. August in Hall

Einladung: Pressekonferenz zum 21. Bio-Bergbauernfest

Tirols unabhängige Erzeugermarke BIO vom BERG, der Verein BIO AUSTRIA Tirol und das Stadtmarketing Hall laden am Samstag, 9. September, in die Haller Altstadt zum traditionellen Bio-Bergbauernfest.

Bei der bereits 21. Auflage des Bio-Bergbauernfestes präsentieren heimische Bio-Bäuerinnen und -Bauern wieder ihre nachhaltige und zukunftsfähige Arbeitsweise. Das Fest steht heuer unter dem Motto „Erdäpfel“ und bietet Gelegenheit, Informationen über die Kartoffel aus erster Hand zu erhalten. Kleine Besucher:innen erwartet ein auf das Motto abgestimmtes Kinderprogramm. Als Hauptgewinn beim Erdäpfel-Schätzspiel lockt ein Urlaub am Bio-Bauernhof.

Im Zuge der Pressekonferenz informieren die Veranstalter:innen über das Programm des Green Events und geben einen Einblick in die aktuelle Situation der Bio-Landwirtschaft. Die Klimaveränderung stellt die heimischen Betriebe vor große Herausforderungen. Stellvertretend für die Branche schildert Biobauer Matthias Hammer aus Mieders die Herangehensweise zur Problemlösung am Beispiel des biologischen Erdäpfelanbaus.

Was: Pressekonferenz 21. Bio-Bergbauernfest Hall in Tirol

Wann: Dienstag, 22. August 2023

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Ort: Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol, Zollstraße 1, Panoramasaal

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Simon Wolf, Obmann Bioalpin eGen. (BIO vom BERG)

Christina Ritter, Obfrau BIO AUSTRIA Tirol

Matthias Hammer, Bio-Bauer am Team-Biohof Mieders

Christian Margreiter, Bürgermeister Hall in Tirol

Veronika Brand, Vorständin Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter: michaela.plattner@agentur-polak.at. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Bioalpin eGen

Wilhelm-Greil-Straße 9

A-6020 Innsbruck

T +43 512 5724 42 0

info@bioalpin.at

www.biovomberg.at





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 67712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at