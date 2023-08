Pressemitteilung Landesverband Hospiz NÖ: Leben und Sterben mit dem Vergessen

PRESSEMITTEILUNG Leben und Sterben mit dem Vergessen Mödling, 11. August 2023 - Menschen mit Demenz, die ihre Not und ihr Leiden nicht mehr verbal mitteilen können, benötigen achtsame Begleitung. Der Landesverband Hospiz NÖ möchte aufzeigen, wie Palliativpflege unterstützen kann und widmet auch die diesjährige Hospizenquete am 4. Oktober 2023 dem Thema Demenz.

mit der Alterung unserer Gesellschaft wird Demenz in den unterschiedlichen Formen wie etwa die Alzheimer Krankheit zu einer zunehmenden Herausforderung. Laut dem Welt-Alzheimer-Report 2022 und Schätzungen der WHO sind weltweit rund 55 Millionen Menschen betroffen.

Palliative und hospizliche Begleitung und Behandlung von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, erfordert eine besonders individuelle Herangehensweise. Die langen Krankheitsverläufe, die sich mitunter über zehn Jahre erstrecken, unterscheiden sich grundlegend von denjenigen Erkrankungen, die für Hospiz & Palliative Care klassischerweise in Frage kommen. Über den lebensqualitätsverbessernden Einsatz von Palliative Care bei demenziell erkrankten Menschen besteht in der Fachwelt Konsens, jedoch wird der Zeitpunkt des Beginns sehr unterschiedlich diskutiert. „Dies erklärt möglicherweise auch, warum im Rahmen der Diagnosestellung nach wie vor zu selten über zukünftige Behandlungs- und Betreuungswünsche der betroffenen Patientinnen und Patienten gesprochen wird. Dabei wäre eine frühzeitige vorausschauende Planung so wesentlich“, so die beiden Geschäftsführerinnen des Landesverband Hospiz NÖ, Petra Kozisnik, BSc und Sonja Thalinger, MSc.

Rechtzeitige Vorsorge

In diesem Zusammenhang gewinnt der Vorsorgedialog und die Patientenverfügung beziehungsweise eine Vorsorgevollmacht eine erhebliche Bedeutung. Demenzerkrankungen führen früher oder später zu Situationen, in denen medizinisch-pflegerische Entscheidungen getroffen werden müssen. Wenn die Patientin oder der Patient dann möglicher Weise nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu äußern, wird das zu einem Problem. Angehörige sind in der Regel Vertrauens- und Bezugspersonen für Menschen mit Demenz – sowohl im häuslichen Umfeld als auch in Pflegeeinrichtungen. Deshalb ist ein Ansatz wichtig, der die gesamte Familie und ihre Angehörigen mit den betroffenen Menschen sieht und wahrnimmt. Nur so gelingt es, wesentliche Informationen, Emotionen, Sorgen, aber auch Wünsche und Sehnsüchte zu erschließen und ein Verständnis für herausfordernde Situationen und Verhalten in Zusammenhang mit der Demenzerkrankung zu generieren.

Eine rechtzeitige und offene Kommunikation, trägt im Sinne der vorausschauenden Planung dazu bei, gemeinsam einen Leitfaden zu erstellen, damit die multiprofessionelle Versorgung im Einklang mit der betroffenen Person erfolgt und Würde und Respekt füreinander im Zentrum stehen. Ziel ist es, der Lebenszeit möglichst mehr Qualität zu verleihen, ob mit Demenz oder als Familienmitglied oder Angehörige von einer an Demenz erkrankten Person. Bei fortgeschrittener Demenzerkrankung sind betroffene Menschen oftmals nicht mehr in der Lage Symptome und Beschwerden verbal zu äußern, aber vertraute Personen können Unregelmäßigkeiten erkennen und Unterstützung einfordern. Vor allem belastende Schmerzen, Angstzustände, Verwirrung und Unruhe können durch palliative Ansätze besser kontrolliert werden.

Hospizenquete mit Themenschwerpunkt Demenz

Die vom Landesverband Hospiz NÖ etablierte und jährlich stattfindende Hospizenquete stellt heuer das Thema Demenz in den Mittelpunkt. Nationale und internationale Expertinnen und Experten widmen sich dabei den Fragen, wie palliative Betreuung bei demenzkranken Menschen und deren Angehörigen bestmöglich eingesetzt werden kann, sowohl in der spezialisierten Hopsiz- und Palliativversorgung als auch in der Grundversorgung – von Brain Health über Langzeitpflege bis über Trauerbegleitung.

Hospizenquete des Landesverband Hospiz NÖ

4. Oktober 2023, 9:00-17:00

Landhaus St. Pölten

Landhausplatz 1, Haus 1B

3109 St Pölten

Anmeldung: www.hospiz-noe.at/veranstaltungen/22-hospizenquete/

Beratung Patientenverfügung

www.hospiz-noe.at/veranstaltungen/beratung-patientenverfuegung/

Über den Landesverband Hospiz NÖ: Der Landesverband Hospiz NÖ wurde 2001 als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Mödling gegründet. Als Dachorganisation ist der Landesverband Hospiz NÖ mit allen Hospiz- und Palliative Care Angeboten und Initiativen in Niederösterreich eng verbunden und fungiert als Botschafter für einen guten und würdevollen Umgang mit dem Leben und dem Sterben. Kernkompetenzen sind die kontinuierliche Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der flächendeckenden Hospiz- und Palliativversorgung in Niederösterreich. Wesentlich ist es, sicherzustellen, dass alle Menschen - unabhängig von sozioökonomischem Hintergrund - Zugang zu qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung bekommen.

Sterben betrifft uns alle. Sprechen wir darüber.

Weitere Informationen: www.hospiz-noe.at

