SONNENTOR: Neujahrstee mit neuem Design - ab 1. September

Der Bio-Spezialist SONNENTOR aus dem Waldviertel hat den Neujahrstee in ein neues humorvolles Design gehüllt. Wer also genug von Schweinchen, Rauchfangkehrer:innen und Co hat, punktet mit diesem Glücksbringer auf jeder Silvesterparty. Inspirierende Sprüche, lustige Illustrationen und ein Feuerwerk an Aromen gibt es im Päckchen zu entdecken.