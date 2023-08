Besucherstarke Tage der offenen Tür im Netzwerk St. Josef

Netzwerk St. Josef lud zum gegenseitigen Kennenlernen

Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums öffnete das Netzwerk St. Josef Anfang August an mehreren Standorten seine Türen: Die Tagesstrukturen in Mils, Schwaz, Hall, Mieders und Volders präsentierten ihre tägliche Arbeit, die von der Gartentherapie über künstlerische Tätigkeiten bis zur Produktion diverser Artikel reicht. In Mieders erfolgte die Namensenthüllung für den Bereich der mitbetreuten Bücherei und Spielecke.

Den Auftakt zu den insgesamt drei Tagen der offenen Tür machten zwei Tagesstrukturen in Mils und Schwaz. Am 2. August erhielten Besucher*innen am Standort Mils Einblicke in das gartentherapeutische Arbeiten. Neun Klient*innen und sechs Mitarbeiter*innen zeigten den interessierten Gästen den großzügigen Garten mit Beeten, Trögen und Hochbeeten sowie die Gewächshäuser und Felder. Seit 2007 ist die Gartengruppe in Mils tätig. Neben dem regulären Tagesablauf mit dem Anbau der Kräuter, Blumen und des Gemüses schafft die Gartentherapie viel Raum für Begegnung und Austausch außerhalb des Netzwerkes. Die biozertifizierten Erzeugnisse werden an Gastronomiebetriebe oder bei Märkten verkauft. Mit der Gartenarbeit lassen sich Motorik, Hand-Auge-Koordination und Ausdauer bestens schulen, aber auch das Erklären der Produkte und der Umgang mit Geld sind wertvolle Alltagserfahrungen für die Klient*innen.

Sinnstiftendes Tätigsein in Schwaz

Vor zwei Jahren wurde die Tagesstruktur „füranond“ in Schwaz eröffnet. Derzeit setzen dort zehn Mitarbeiter*innen mit 14 Klient*innen tägliche Aktivitäten im Bereich Sozialraumorientierung, kreatives Arbeiten, unterstütze Kommunikation, Feste und Feierlichkeiten im Jahreskreis sowie hauswirtschaftliche Aufgaben um. Im Rahmen des Tages der offenen Tür am 2. August erhielten zahlreiche Besucher*innen Einblick in die Gestaltung eines sinnstiftenden Tagesablaufs, der den Klient*innen Freude bereitet und sie in ihren Fähigkeiten individuell fördert.

Auch Landesrätin Mag. Eva Pawlata folgte der Einladung zum Tag der offenen Tür in den beiden Tagesstrukturen in Mils und Schwaz: „Die Gartengruppe in Mils und das ‚füranond‘ in Schwaz sind Vorzeigeprojekte für eine zeitgemäße und qualitätsvolle Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Damit alle Menschen ihren Lebensweg bestmöglich und vor allem selbstbestimmt bestreiten können, braucht es nämlich ein angemessenes Umfeld und eine bedarfsgerechte, individuelle Unterstützung“, so die Landesrätin.

Neuer Kreativbereich in Hall

Am 3. August präsentierte die Tagesstruktur „Kunstsiederei“ in Hall der Öffentlichkeit ihren neuen Kreativbereich, der im Zeichen von „Kunst & Sozialraum“ steht. Hier werden 15 Klient*innen seit November 2022 durch das achtköpfige Mitarbeiter*innen-Team in ihrem individuellen künstlerischen Schaffen begleitet und unterstützt. Besucher*innen des Tages der offenen Tür bot sich die Möglichkeit, ebenfalls künstlerisch aktiv zu werden und dadurch ungezwungen mit den Menschen mit Behinderung in Kontakt zu treten. Die entstandenen Kunstwerke veranschaulichen, was entsteht, wenn Menschen mit Behinderungen in ihrem Schaffen ernst genommen werden. Bereits wenige Monate nach der Eröffnung der Tagesstruktur fand die erste Vernissage der Klient*innen in Mils statt.

Namensenthüllung in Mieders

Im Zuge des Tages der offenen Tür am 9. August wurde in der Tagesstruktur „zammtian“ in Mieders der Name für den Bereich des mitbetriebenen Treffpunktes mit Bücherei und Spielecke feierlich enthüllt. Das „Beckn’s Platzl“ steht der Bevölkerung von Mieders ab sofort zur Verfügung und verdeutlicht die Relevanz der gelebten Inklusion im Ort. Der Name und das Schild wurden partizipativ von der Miederer Bevölkerung, den Klient*innen der Tagesstruktur und Kindern der Gemeinde entwickelt. Stefanie Plank, Leiterin der Tagesstruktur, zeigt sich gerührt: „Vor fünf Jahren sind sechs Klient*innen nach Mieders gezogen. In dieser Zeit konnten sie sich persönlich entfalten und diesen Ort zu ihrer Heimat machen. Ohne die Unterstützung der Gemeinde und vielen anderen Organisationen wäre diese im Alltag gelebte Inklusion nicht möglich“. Bürgermeister Daniel Stern ergänzt: „Wir freuen uns sagen zu können, dass in der Gemeinde Mieders nicht nur von Inklusion gesprochen wird, sondern diese tatsächlich gelebt wird. Das Kooperationsprojekt zeigt, wie selbstverständlich das Zusammenleben sein kann und soll“.

Selbstbestimmter Alltag in Volders

Die gelebte Inklusion im Ort ist ein wesentliches Ziel der Tagesstruktur Volders, die im März 2020 eröffnet wurde. Elf Klient*innen und sieben Mitarbeiter*innen zeigten den interessierten Besucher*innen am 9. August wie ihnen die „Unterstütze Kommunikation“ hilft, sich einbringen und verständigen zu können. Beispielsweise tragen Piktogramme und iPads zur Gestaltung eines möglichst autonomen und selbstbestimmten Alltags der Klient*innen bei. Dem Team in Volders ist es ein großes Anliegen, im Gemeindegeschehen mitzuwirken. Mit Hilfe einer Karte von Volders verschaffen sich die Klient*innen einen örtlichen Überblick und lernen, sich zurecht zu finden. Das Kennenlernen von Nachbarn, das Entdecken der Umgebung, die Teilnahme an Veranstaltungen sowie das gastronomische Angebot zählen zu den Bereichen, die Begegnung, Anknüpfung und Beziehung fördern.

Weitere Programmpunkte im Jubiläumsjahr

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Netzwerks St. Josef findet ein umfassendes Jahresprogramm statt, das von April 2023 bis April 2024 viele historische und aktuelle Einblicke in die Einrichtung bietet. Am Freitag, 22. September, um 17 Uhr wird die Ausstellung „Vom St. Josefsinstitut zum Netzwerk St. Josef – eine Entwicklungsgeschichte über 125 Jahre“ in Mils eröffnet. Die Schau verweist auf Höhepunkte und Schwierigkeiten in der Vergangenheit und richtet die Perspektive auf die Herausforderungen für Verantwortliche und Klient*innen. Die Veranstaltung ist öffentlich.

