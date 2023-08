ASICS EMEA meldet profitables Wachstum im 2. Quartal 2023

8. August 2023, Niederlande – ASICS EMEA meldet einen konsolidierten Nettoumsatzanstieg von 12,1 %* über alle Vertriebskanäle bis Ende Juni 2023 (YTD) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die operative Gewinnmarge lag bei 10,4 % (YTD).

ASICS EMEA verzeichnete ein profitables Wachstum in allen Kategorien, einschließlich Performance Running, Tennis, Indoor und SportStyle. Die Wholesale-Kanäle erzielten im Jahresvergleich ein Wachstum von 11,3 % (YTD) mit signifikanten Zuwächsen in Iberia (31,2 %), Benelux (26,3 %), Deutschland (23,6 %), Großbritannien (22,4 %) und Schweden (15,8 %). ASICS EMEA meldet auch ein Wachstum im E-Commerce im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzanstieg von 32,9 % YTD.

ASICS EMEA, Chief Executive Officer, Carsten Unbehaun: „Dies war ein weiteres solides Quartal für ASICS in EMEA, da wir eine anhaltende Nachfrage nach unserer Marke in allen Kategorien erleben. Trotz der immer noch schwierigen Marktbedingungen konnten wir auf die Unterstützung unserer Wholesale-Partner zählen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken.“

*Ohne Onitsuka Tiger

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Hochleistungs-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens leitet sich von dem lateinischen Sprichwort Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") ab. Dieser Grundsatz inspiriert auch weiterhin alle Aktivitäten der gesamten Organisation. ASICS hat regionale Niederlassungen in Japan, Amerika, Europa und Ozeanien sowie in Süd-, Ost- und Südostasien und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt außerdem die Marken Onitsuka Tiger und HAGLÖFS (Outdoor). Mehr Information auf asics.com.

