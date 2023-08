Frauen bevorzugen MediaMarkt

Vösendorf, 8. August 2023 – Brand Equity zeigt, welchen Wert eine Marke aus der Sicht ihrer Kundschaft hat. Markenwertindexe sind somit von großer Bedeutung, denn wer im Index gut liegt, kann seine Zielgruppen mit positiven Erfahrungen überzeugen und somit an sich binden. MediaMarkt, die heimische Nummer 1 bei Consumer Electronics, überzeugt hier auf ganzer Spur, ganz besonders begeistert vom Spitzenreiter sind Frauen und jüngere Menschen unter 30 Jahren.

Das Brand Equity Model zeigt, wie Verbraucherinnen und Verbraucher die Marke auf Grundlage der Kommunikations-, Einkaufs- und der Serviceerfahrungen erleben und daraufhin konsumieren. Dies beeinflusst wiederum den Brand Equity Index (BEI). Befragt wurden im Rahmen der aktuellen Erhebung 4.843 Männer und Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren per Online-Erhebung im Zeitraum Jänner bis Dezember 2022. Die Werte variieren zwischen „schwachen Marken“ (BEI-Index: 0,0-0,9), „moderaten Marken“ (1,0-3,0) und „starken Marken“ (3,1-10,0). Der BEI wird pro Befragten und Marke berechnet und als abhängige Variable für die Analysen verwendet. Die Ergebnisse sind eindeutigen zeigen: MediaMarkt erfreut sich höchster Beliebtheit.

Begeisterte Kundschaft ist besonders oft weiblich und unter 30

MediaMarkt führt in Österreich mit einem starken BEI von 4,4, gefolgt vom größten internationalen Online-Händler (3,9) als zweitstärkste Marke am Markt, die als einzige im Ranking in die Kategorie „starke Marken“ fallen. Alle anderen Mitbewerber sind mit Werten von 0,9 bis 0,3 und sogar 0,0 vertreten.

„Mit unserer Omnichannel-Strategie und der umfassenden Servicepalette haben wir als MediaMakrt die Nase bei unserer Kundschaft einfach vorne. Wir wissen, wie wichtig es ist, das Beste aus dem Onlineshopping mit realen Einkaufserlebnissen zu verbinden. Deshalb setzen wir online sowie im stationären Handel auf Produktvielfalt, wettbewerbsfähige Preise, erstklassigen Service und ein smartes Markenerlebnis“, betont Christoph Dietrich, Vertriebsleiter MediaMarkt Österreich.

Hervorragende Ergebnisse erzielt MediaMarkt bei Frauen (4,8) und jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten von 16 bis 30 Jahren (5,0). In diesen Segmenten und in der ältesten Zielgruppe, zwischen 51 und 65 Jahren (4,5) führt MediaMarkt laut aktuellem Brand Equity Report, weit von anderen Marken entfernt, an der Spitze.

Erfolgskonzept Omnichannel, Services und eigenen Content-Plattformen

Um sein Nachhaltigkeits-Versprechen transparent umzusetzen, setzt MediaMarkt mittlerweile ein eigenes Konzept mit dem Logo „BetterWay“ um. Darunter werden alle Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz vereint. Darunter fallen Kennzeichnungen von nachhaltigeren Produkten, ein Angebot an Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten, den Trade-In Service (Rückkauf gebrauchter Ware), den Handel mit Produkten der Kategorie Refurbished (technisch geprüfte und aufbereitete Gebrauchtgeräte mit Gewährleistung) sowie vieles mehr. Ein weiteres BetterWay-Projekt ist die Kooperation mit vibe - ein Abo-Modell für Elektroautos, um Menschen den Umstieg auf klimaschonende Mobilitätslösungen so einfach wie möglich zu gestalten.

Services von A bis Z

Von A wie Altgeräterücknahme bis hin zu zinsfreier Finanzierung kümmert sich MediaMarkt nahezu um alle Alltagssorgen. Die Vor-Ort-Reparaturleistungen umfassen kleinere und schnelle Reparaturarbeiten wie Display- und Akkutausch. Auch größere Reparaturen sind möglich, die von einem geschulten Personal durchgeführt werden. So kann das Leben vieler Elektro-Artikel verlängert werden, bevor eine neue Anschaffung notwendig ist. Lieferung, Montage, Kalibrierung und Startklar-Service zählen zu den beliebtesten Services von MediaMarkt. Damit können die neu erworbenen Tech-Produkte ohne schleppen sofort verwendet werden.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

