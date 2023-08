Binder Grösswang berät Wendel beim Verkauf von Constantia Flexibles an One Rock Capital Partners

Binder Grösswang berät als Local Counsel die französische Beteiligungsgesellschaft Wendel S.E. beim Verkauf von Constantia Flexibles an One Rock Capital Partners

Wendel und weitere Gesellschafter haben eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens Constantia Flexibles, ein weltweit führendes Unternehmen im Markt für flexible Verpackungen, an eine Tochtergesellschaft von One Rock Capital Partners unterzeichnet. Binder Grösswang hat Wendel und die anderen Gesellschafter dazu als Local Counsel hinsichtlich des österreichischen Rechts beraten



Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungen mit rund 7.650 Mitarbeitern an 30 Standorten in 16 Ländern, die maßgeschneiderte Verpackungslösungen herstellen.



Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der vertraglichen Bedingungen und behördlicher Ge­neh­mi­gun­gen und soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgen.



Berater der Transaktion

Das Team von Binder Grösswang wurde von Partner Dr. Thomas Schirmer und den Senior Associates Felix Fuith und Mona Holzgruber sowie Associate Christopher Marchel (Corporate/M&A) geleitet und umfasste Partnerin Angelika Pallwein-Prettner, Senior Associate Sabine Apfl-Trompeter und Associate Inka Eßl (Employment), Partner Stefan Tiefenthaler, Senior Associate David Rötzer und Associate David Schneebauer (Banking & Finance), Counsel Alexander Kramer und Associate Lisa Jost (Real Estate), Partner Stefan Albiez und Associate Mara Gfader (Dispute Resolution), Partnerin Regina Kröll, Partner Johannes Barbist und Associate Raphael Dorda (Regulatory) und Partner Christian Wimpissinger und Senior Associate Barbara Gangl (Tax).



Das Team von Lead Counsel Willkie Farr & Gallagher LLP stand unter der Leitung der Partner Dr. Axel Wahl und Georg Linde (Corporate/M&A, beide Frankfurt).



Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 185 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.



Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der Chambers Europe Austrian Law Firm of the Year Award und der IFLR European Law Firm of the Year Award.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Hinterberger

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

Head of Corporate Communications and Business Development

Telefon: +43 1 534 80 - 669

E-mail: hinterberger@bindergroesswang.at

Website: https://www.bindergroesswang.at/presse